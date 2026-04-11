Valle del Cauca conmemora 22 años del secuestro de los diputados: Un llamado a la verdad y la justicia

El Valle del Cauca recuerda el trágico secuestro de los 12 diputados de la Asamblea Departamental, un episodio emblemático del conflicto armado colombiano. Actos conmemorativos buscan honrar a las víctimas, exigir justicia y mantener viva la memoria histórica.

Este sábado 11 de abril, el departamento del Valle del Cauca conmemora 22 años de uno de los episodios más trágicos y dolorosos del conflicto armado colombiano: el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea Departamental, un hecho ocurrido en pleno corazón de Cali en el año 2002.

La ciudad, sumida en la zozobra y la incertidumbre, revive el recuerdo de aquel día fatídico a través de actos simbólicos, homenajes conmovedores y llamados a la memoria que buscan honrar a las víctimas, exigir verdad y justicia, y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre los horrores de la guerra. La memoria colectiva, marcada por el dolor y la resiliencia, se mantiene viva gracias al esfuerzo de las familias, las instituciones y la sociedad civil que se han unido para preservar la memoria histórica y construir un futuro de paz. El 11 de abril de 2002, en la mañana, un comando armado perteneciente a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-Ep), simulando ser miembros de la fuerza pública, irrumpió en la sede de la Asamblea Departamental. Utilizando el engaño de una supuesta amenaza de bomba, lograron obligar a los presentes a evacuar el edificio y, aprovechando el caos, secuestraron a los 12 diputados. La planificación y ejecución del operativo, descritas en informes de memoria histórica, revelan una estrategia meticulosa que logró burlar la seguridad institucional en una de las zonas más vigiladas de la ciudad. El operativo, llevado a cabo en cuestión de minutos, también resultó en la pérdida de vidas: un policía que custodiaba el lugar, un conductor y un camarógrafo que se encontraban cubriendo los acontecimientos. Los diputados secuestrados fueron identificados como Sigifredo López, Carlos Alberto Barragán, Jairo Javier Hoyos, Alberto Quintero Herrera, Juan Carlos Narváez, Edinson Pérez, Nacianceno Orozco, Carlos Alberto Charry, Francisco Javier Giraldo, Ramiro Echeverry, Héctor Fabio Arismendy y Francisco Javier Giraldo. Tras el secuestro, los diputados fueron trasladados a zonas selváticas del suroccidente del país, donde permanecieron en condiciones precarias y bajo la amenaza constante durante años. El 18 de junio de 2007, el país entero recibió una noticia que marcó para siempre la historia de este caso: once de los diputados habían sido asesinados en cautiverio. La guerrilla, en un intento inicial por justificar sus acciones, argumentó que las muertes ocurrieron en medio de un enfrentamiento. Sin embargo, las investigaciones posteriores realizadas por el Gobierno y otras entidades concluyeron, de manera contundente, que se trató de un homicidio. El único sobreviviente de esta trágica situación fue Sigifredo López, quien, por circunstancias del destino, no se encontraba con el grupo al momento de la masacre. López fue liberado en 2009. “Recuerden que Cali es la ciudad con mayor recepción de víctimas. La mejor forma de honrar a mis compañeros es que todos contribuyamos con nuestro ejemplo a construir un Valle del Cauca en paz”, expresó López en un acto realizado en el Centro Nacional de Memoria Histórica. A 22 años del secuestro, la conmemoración no solo se centra en recordar los hechos, sino también en la búsqueda incansable del esclarecimiento total de lo sucedido. En escenarios judiciales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el caso ha sido catalogado como un crimen de guerra y de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad y el impacto del evento en la historia colombiana. Los familiares de las víctimas, con un profundo sentimiento de dolor y frustración, han reiterado en múltiples ocasiones que aún persisten vacíos significativos sobre las responsabilidades individuales y las circunstancias exactas que rodearon el asesinato de los diputados. “La verdad completa sigue siendo una deuda pendiente”, han declarado en diversos espacios de memoria, enfatizando la necesidad de que se haga justicia y se revelen todos los detalles de lo ocurrido. En la ciudad de Cali, cada aniversario del secuestro se convierte en un acto colectivo de duelo, memoria y reflexión. Las ceremonias conmemorativas, que incluyen ofrendas florales, eucaristías y espacios pedagógicos diseñados para las nuevas generaciones que no vivieron directamente el horror de aquellos años, buscan mantener viva la memoria y evitar que la historia se repita. El secuestro de los diputados del Valle del Cauca es considerado uno de los episodios más emblemáticos y trágicos del conflicto armado en Colombia, no solo por la audacia del operativo sino, sobre todo, por su fatal desenlace y el impacto duradero que ha tenido en la sociedad





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Secuestro Diputados Valle Del Cauca Conflicto Armado Memoria Histórica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Masacre en Popayán: Al menos seis personas asesinadas en zona rural del CaucaUna nueva masacre sacude el departamento del Cauca, con al menos seis personas asesinadas en la zona rural de Popayán. Las autoridades investigan los hechos mientras la comunidad se encuentra en estado de alerta.

Read more »

Seis personas fueron asesinadas en una finca en zona rural de Popayán, CaucaBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

‘Hoy tenemos servicios de urgencias ocupados en un 300%’: Fundación Valle de LiliMarcela Granados, directora general del hospital, destacó el modelo de atención que lleva la institución.

Read more »

Trabajo sí hay: buscan 400 conductores en el Valle de AburráDOLAR

Read more »

Aranceles de Ecuador aniquilan exportaciones hacia ese país, dicen empresarios del Valle del CaucaBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Hablar hoy de una asamblea nacional constituyente no es realista: Sierra PortoPara el exmagistrado este es un asunto que debe ser producto del consenso y no asumido como bandera en medio del proceso electoral. Llama a que haya debate entre los candidatos br /

Read more »