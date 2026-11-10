Valledupar retira escultura vandalizada de Diomedes Díaz para su restauración

La alcaldía de Valledupar retiró la escultura de Diomedes Díaz tras los daños por vandalismo y anunció la restauración de otras figuras emblemáticas del vallenato.

La alcaldía de Valledupar, a través de la Oficina de Cultura, retiró este martes 10 de noviembre la escultura de Diomedes Díaz, que fue vandalizada el sábado previo. La medida busca iniciar la restauración de la obra y recuperar sus características originales, en el marco de un plan que también contempla otras piezas de la ciudad.

La entidad anunció además la intervención de otros artistas representados en monumentos del municipio. El objetivo, según la administración local, es restaurar y reparar las obras que lo necesiten para que sigan siendo homenaje y punto de encuentro de nativos y visitantes.

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Daños en la escultura de Diomedes Díaz y su traslado

La escultura del Cacique de la Junta perdió el brazo derecho y sufrió afectaciones en la superficie de la figura. Así lo determinó la evaluación inicial de daños realizada por la Oficina de Cultura.

Por esa razón, la obra será sometida a una intervención técnica y artística especializada que permita recuperar su aspecto original. Mientras tanto, no se hará ningún trabajo en el lugar donde se encontraba instalada.

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La escultura fue trasladada a una bodega municipal, con el acompañamiento de la Secretaría General. Allí permanecerá bajo custodia mientras se adelantan los trámites administrativos necesarios para su restauración.

La pieza está elaborada en resina epóxica y fibra de vidrio, y tiene escala natural. Estas características serán tenidas en cuenta por los especialistas que realicen el trabajo.

Instrucciones del alcalde Ernesto Orozco Durán

El alcalde Ernesto Orozco Durán ordenó evaluar los daños, retirar de forma preventiva la figura y gestionar la contratación de los trabajos de restauración. Las órdenes fueron transmitidas a la Oficina de Cultura.

La jefa de esta dependencia, Yanelis González Maestre, explicó que las instrucciones se dividen en tres frentes: la evaluación de los daños, el retiro preventivo de la figura y las gestiones para contratar la restauración. Según indicó, estas gestiones avanzarán una vez se cumplan los procedimientos administrativos correspondientes.

La revisión de la Oficina de Cultura no se limita a la escultura de Diomedes Díaz. La entidad también evalúa el estado de otros bienes del patrimonio artístico municipal, lo que amplía el alcance de la intervención.

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Restauración de Martín Elías, Carlos Vives y otras figuras

Además de la escultura de Diomedes Díaz, la alcaldía hará reparación en sitio de la figura de Martín Elías, incluido el cambio de su placa. Esta intervención se realizará sin retirar la obra de su ubicación actual.

Las figuras de Kaleth Morales, Jorge Oñate, Iván Villazón, Peter Manjarrés y Carlos Vives también recibirán trabajos de restauración. La revisión contempla igualmente el busto de Leandro Díaz, junto con sus elementos complementarios, placas y pedestales.

La escultura de Diomedes Díaz será reinstalada en la glorieta Los Juglares una vez se complete su restauración. Este lugar es visitado por seguidores de Diomedes Díaz y turistas que llegan a la capital mundial del vallenato.

La alcaldía señaló que la recuperación de estos bienes requiere inversión y trabajo especializado. Añadió que estos esfuerzos deben estar acompañados por el cuidado de quienes disfrutan de ellos.