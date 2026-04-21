Valledupar se viste de arte y música en honor a la leyenda de Rafael Orozco

Un artista urbano transforma las calles de Valledupar con un imponente mural en homenaje a Rafael Orozco, sumando color y cultura a los días previos del Festival Vallenato 2024.

Valledupar se encuentra sumergida en un ambiente festivo y vibrante, donde el aire parece vibrar al ritmo de la caja, la guacharaca y el acordeón. La capital del Cesar vive días de intensa expectativa mientras los ciudadanos preparan el escenario para recibir una nueva edición del Festival Vallenato , el evento que no solo celebra un género musical, sino que honra la poesía lírica que ha definido la identidad cultural de toda una nación. En cada esquina del Centro Histórico, la música se convierte en el lenguaje universal que une a locales y visitantes, creando una atmósfera de alegría y nostalgia que recorre las plazas y callejones, evocando los recuerdos de los primeros festivales que se celebraron hace décadas en la emblemática plaza Alfonso López.

En este contexto de celebración, un talento artístico ha dejado su huella indeleble en las paredes de la ciudad. Edison Rodríguez, un destacado artista urbano bogotano, decidió transformar un muro ubicado en la calle 6 con carrera 16 en un lienzo de admiración hacia Rafael Orozco, una de las figuras más queridas de la música vallenata y principal homenajeado de este año junto a Israel Romero y el Binomio de Oro. Lo que comenzó como un trabajo por encargo se convirtió en una ofrenda personal de gratitud; al caminar por las calles vallenatas y sentir la fuerza de la tradición, Rodríguez sintió la necesidad de regalarle a la ciudad una representación visual de sus ídolos musicales. Los vecinos del sector, emocionados por la iniciativa, brindaron todas las facilidades para que este mural cobrara vida. El artista empleó una técnica innovadora denominada espiral, que fusiona el grafiti con muralismo tradicional, utilizando aerosoles y pinturas vinílicas para dotar al rostro de Orozco de una profundidad y realismo asombrosos que atraen a los transeúntes constantemente.

La trayectoria de Edison es una historia de pasión que comenzó a los ocho años, evolucionando a lo largo de dieciséis años de práctica constante. Con una metodología basada en bocetos digitales previos, el muralista logra capturar la esencia de los rostros con una precisión técnica notable, habiendo retratado previamente a íconos como Héctor Lavoe, Willy Colón, Shakira y Luis Díaz. Para él, este homenaje a Rafael Orozco es una forma de devolverle a la música parte de lo que ha dado a su vida, siendo un reconocimiento especial que espera sea apreciado por todos los amantes del vallenato durante los días de festival. Mientras tanto, Valledupar ultima detalles para el inicio oficial del evento el próximo 29 de abril, con una antesala llena de desfiles y parrandas que prometen convertir a la ciudad en el epicentro cultural de Colombia. La expectativa crece no solo por las competencias de acordeoneros, sino por la oportunidad de redescubrir la historia musical a través de expresiones artísticas como este impactante mural, que hoy se erige como una pieza fundamental del paisaje urbano de la ciudad, recordándonos que la música y el arte visual son, en esencia, dos formas de contar una misma historia de vida, amor y tradición vallenata.





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