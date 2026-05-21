Value of labor hour and overtime hours calculation changes from July 2026

New labor law modifications in Colombia aimed at reducing weekly working hours from 48 to 42 will impact the calculation of hours worked, overtime, night-time and festival bonuses. Salaries will not be affected as the minimum wage will also increase. Night-time bonus will start at 7 p.m. and last until 6 a.m. the following day.
Así quedará el valor de la hora trabajada y las extras desde julio 2026 con la reducción de la jornada laboral: A partir del 15 de julio de 2026 entrarán en vigencia nuevos cambios laborales en Colombia asociados con la reducción de la jornada semanal y el aumento en algunos recargos salariales.
La medida forma parte de la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, que estableció la disminución progresiva de la jornada laboral hasta llegar oficialmente a 42 horas. El salario mínimo fijado para 2026 por el gobierno de Gustavo Petro quedó en $1.750.905 y debido a la reducción de horas trabajadas, el valor de la hora ordinaria pasará aproximadamente de $7.959 a $8.338 para quienes devengan el mínimo legal.
Además, aumentará el recargo dominical y festivo, que pasará del 80% al 90% sobre el valor de la hora ordinaria. Sin embargo, los porcentajes actuales se mantendrán para otros recargos laborales: 35% para recargo nocturno, 25% para horas extra diurnas y 75% para horas extra nocturnas
