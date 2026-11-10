Vance cancela su visita a Colombia prevista para el 20 y 21 de noviembre

Fuentes de EL COLOMBIANO confirman que la visita de JD Vance a Colombia, prevista para el 20 y 21 de noviembre, fue cancelada y se analiza una nueva fecha.

La delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ya no viajará a Colombia en las fechas anunciadas inicialmente, el 20 y 21 de noviembre. La información fue confirmada este 10 de noviembre por fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, que pidieron mantener su identidad bajo reserva.

La visita tenía programado un encuentro entre JD Vance y el presidente Abelardo de la Espriella. La cancelación modifica la agenda diplomática que se había preparado para ese viaje oficial.

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Cancelación de la visita de JD Vance a Colombia

JD Vance no vendrá a Colombia en las fechas inicialmente previstas, según las fuentes consultadas por EL COLOMBIANO. La decisión fue confirmada el 10 de noviembre, pero las razones de la cancelación no han sido reveladas.

Las mismas fuentes señalaron que se adelantan consultas para establecer si la visita será aplazada o reprogramada para otra fecha. Hasta el momento no existe una nueva fecha oficial para el encuentro entre el vicepresidente estadounidense y el mandatario colombiano.

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La agenda contemplaba conversaciones de alto nivel sobre seguridad y cooperación entre ambos países. El momento fue descrito como de especial importancia para la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

Agenda de seguridad y cooperación bilateral

La visita de JD Vance tenía como uno de sus ejes la lucha contra el narcotráfico, según la información publicada inicialmente por EL COLOMBIANO. Entre los asuntos previstos también figuraban la cooperación militar y otros temas de interés para los dos gobiernos.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, estaba previsto para acompañar a JD Vance durante la visita. Su participación hacía parte del componente de seguridad de la agenda bilateral, que se había diseñado para desarrollarse durante los dos días del viaje.

La llegada de Pete Hegseth también quedó en incertidumbre tras la cancelación del desplazamiento. Las fuentes consultadas indicaron que el secretario estaría ahora en una situación incierta dentro de la agenda organizada para Colombia.

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Posiciones y próximos pasos tras la decisión

Por el momento no hay información sobre si Pete Hegseth viajaría por separado a Colombia. Tampoco se sabe si su presencia dependería de que se concrete una nueva fecha para la visita de JD Vance.

De acuerdo con la publicación inicial de EL COLOMBIANO, Cartagena, Medellín y Barranquilla figuraban entre las ciudades que se contemplaban para recibir a los funcionarios estadounidenses. Esas ciudades no han sido confirmadas oficialmente como sedes definitivas tras la cancelación.

La noticia continúa en ampliación, a medida que se conozcan detalles sobre la reprogramación de la visita de JD Vance y la participación de Pete Hegseth en la agenda bilateral.