Vandalismo contra la sede del Centro Democrático en Bucaramanga: Políticos denuncian acto de intimidación

La sede del Centro Democrático en Bucaramanga fue vandalizada con grafitis ofensivos. Los políticos Óscar Villamizar y Jonathan Pineda denuncian el acto como un intento de intimidación y exigen una investigación inmediata. El incidente ocurre en un contexto de polarización política y proximidad de las elecciones.

El pasado viernes, mientras Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se encontraban realizando actividades programadas en Bucaramanga , la sede del Centro Democrático en la capital santandereana fue objeto de vandalismo.

Un grupo de individuos desconocidos pintaron grafitis con mensajes ofensivos y provocadores como “Cepeda tu presi, ratas y 6.402...”.<\/p>

Ante este acto, los representantes y senadores electos, Óscar Villamizar y Jonathan Pineda, denunciaron enérgicamente la vandalización de su sede política, ubicada estratégicamente en el barrio Antonio Santos de Bucaramanga. La denuncia formalizada detalla cómo los vándalos irrumpieron en el lugar, dejando tras de sí mensajes ofensivos y atentando directamente contra un espacio considerado legítimo para la participación democrática.<\/p>

Este incidente ha generado una ola de reacciones y condenas por parte de figuras políticas y ciudadanos preocupados por el respeto a la democracia y el estado de derecho. El incidente se produce en un momento político crucial, con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina y un ambiente polarizado en el país, lo cual ha intensificado la preocupación por la seguridad y el ambiente político en general.<\/p>

El representante Jonathan Pineda, en una declaración contundente, manifestó que el ataque no solo se limitó a la vandalización de la sede, sino que también representó un intento deliberado de sembrar miedo. Sin embargo, enfatizó que este tipo de acciones no lograrían intimidar al partido ni disuadirlos de su labor. Pineda afirmó con firmeza: “Aquí no solo vandalizan una sede, intentan sembrar miedo. Y se equivocan. Porque cuando atacan la democracia, nos encontramos más firmes. No nos van a intimidar ni a sacar de las calles. A Colombia no la doblegan los violentos”.<\/p>

Por su parte, el senador Óscar Villamizar, igualmente indignado por lo sucedido, aprovechó la oportunidad para expresar su preocupación por el rumbo que está tomando el país. Villamizar señaló que estos actos de vandalismo reflejan la degradación a la que algunos individuos han intentado llevar a Colombia. Añadió: “Aquí queda claro por qué Colombia necesita un cambio de rumbo. Estos actos reflejan la degradación a la que han querido llevar al país. A Colombia hay que salvarla del odio, del vandalismo y de quienes justifican la violencia”.<\/p>

Ambos políticos coincidieron en calificar el ataque como un acto de intimidación y exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva e inmediata con el objetivo de identificar y judicializar a los responsables de tan lamentable suceso.En respuesta a este acto de hostilidad, el senador Villamizar dirigió un mensaje directo a los responsables, dejando claro que el Centro Democrático no se dejará amedrentar por este tipo de acciones.<\/p>

Villamizar, con firmeza, declaró: “A esos que vinieron a intimidarnos les queremos decir: aquí estamos de pie y de frente trabajando para salvar a Colombia, para salvarla de ustedes, bandidos; porque no nos vamos a dejar atemorizar. Nos vemos el 31 de mayo con Paloma Valencia presidente y Juan Daniel Oviedo vicepresidente”. Este mensaje refleja la determinación del partido de continuar su labor política y su compromiso con el país, a pesar de los intentos de intimidación y violencia.<\/p>

El incidente ha generado un debate sobre la importancia de la tolerancia política y el respeto a la democracia, y ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger los espacios de participación política y garantizar la seguridad de los líderes y militantes. La comunidad política y la sociedad civil esperan que las autoridades actúen con celeridad para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, enviando así un mensaje claro de que la violencia y la intimidación no tienen cabida en una sociedad democrática.<\/p>





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