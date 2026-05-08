Vandalismo en el estadio Atanasio Girardot obliga a cancelar partido de la Copa Libertadores

La noche de fútbol en Medellín se convirtió en caos debido a los actos de vandalismo de los hinchas, lo que llevó a la cancelación del partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores. Las autoridades reportaron daños materiales y varias detenciones.

Lo que se esperaba fuera una noche llena de fútbol, emoción y gozo terminó en actos de vandalismo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Los hinchas utilizaron bengalas y pólvora en una de las tribunas del escenario deportivo, generando incendios y desmanes que llevaron a la cancelación del encuentro entre el Deportivo Independiente Medellín y el Clube de Regatas do Flamengo, correspondiente a la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores. Los enfrentamientos entre los asistentes obligaron a la cancelación del partido, ya que, tras posponer el pitazo inicial por varios minutos, las autoridades y organizadores determinaron que no existían garantías de seguridad para la realización del encuentro.

La cancelación del evento se debió al uso de pirotecnia, cánticos y pancartas en contra de jugadores y dirigentes del equipo paisa. Videos que circulan en redes sociales muestran los daños generados en la silletería, gradas, orinales, lavamanos, sanitarios y el hurto de extintores. Según el balance inicial presentado por el Puesto de Mando Unificado, los daños ocasionados incluyen la destrucción de 13 estructuras de lavamanos, nueve orinales y un sanitario.

También se reportaron afectaciones en nueve divisiones de aluminio, tres cámaras de vigilancia y dos dispositivos de conectividad Access Point. A esto se suma el deterioro de un punto ecológico y de 113 sillas ubicadas en el escenario. El informe preliminar señala además actos de vandalismo contra seis gabinetes pertenecientes a la red contra incendios, así como daños en una de las puertas de acceso de la tribuna norte.

Según informó Caracol Radio, las autoridades reportaron el traslado de tres personas al Centro de Traslado por Protección (CTP). En medio de los operativos fueron capturadas nueve personas, entre ellas una mujer, mientras que un menor de edad quedó bajo aprehensión. Las acciones de control dejaron además la imposición de tres comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en la Ley 1801 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana





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