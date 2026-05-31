Vanessa Pulgarín gana el Miss Grand International All Stars 2026 y hace historia para Colombia

La colombiana Vanessa Pulgarín se coronó como la primera ganadora del Miss Grand International All Stars 2026 en Bangkok, Tailandia, superando a decenas de participantes de todo el mundo. Su triunfo llega meses después de representar a Colombia en Miss Universo 2025, donde llegó al Top 12.

La modelo y reina de belleza colombiana Vanessa Pulgarín ha hecho historia al coronarse como la primera ganadora del Miss Grand International All Stars 2026, una competencia inédita organizada por la franquicia Miss Grand International en Bangkok, Tailandia.

La antioqueña, de 34 años, superó a decenas de participantes provenientes de distintos países y logró quedarse con una corona que, más que premiar a una nueva candidata, buscó reunir a algunas de las mujeres más destacadas que han pasado por los grandes concursos de belleza en los últimos años. Su triunfo llega meses después de representar a Colombia en Miss Universo 2025, donde se ubicó entre las semifinalistas, y la consolida como una de las figuras más importantes de la belleza colombiana en el exterior.

Miss Grand International All Stars fue concebido como una edición especial que reunió a antiguas concursantes, finalistas, ganadoras nacionales y figuras que dejaron huella en diferentes certámenes internacionales. La organización presentó el evento como un escenario donde la historia se encuentra con el destino, permitiendo que mujeres con experiencia en concursos de belleza regresaran a competir por una nueva oportunidad de alcanzar una corona internacional.

El formato reunió a participantes que anteriormente habían hecho parte de plataformas como Miss Universo, Miss Mundo y el propio Miss Grand International. Según la organización, la competencia busca reconocer trayectorias, experiencia y capacidad de evolución, más allá de la belleza física. Desde los primeros días de competencia, Vanessa Pulgarín figuró entre las favoritas de los seguidores de los concursos de belleza.

Su desempeño en las diferentes pruebas y su presencia en redes sociales la posicionaron como una de las candidatas más fuertes del certamen. En la gala final celebrada en Bangkok, Pulgarín logró avanzar hasta la última ronda y se impuso ante la representante de Ghana, Faith María Porter, quien ocupó el segundo lugar. El tercer puesto fue para Huong Giang Nguyen, de Vietnam.

La colombiana recibió la corona tras una jornada que se extendió por varias horas y que fue seguida por miles de aficionados a los reinados alrededor del mundo. El triunfo también tuvo un componente especial para Colombia, ya que el país contó con dos representantes en competencia.

Además de Pulgarín, participó Priscila Londoño, Miss Grand Colombia 2022, quien logró ubicarse entre las mejores del certamen. La victoria de Vanessa Pulgarín llega pocos meses después de representar a Colombia en el certamen de Miss Universo 2025, realizado también en Tailandia. La antioqueña consiguió ubicarse entre las semifinalistas y alcanzó el Top 12, destacándose especialmente por su desempeño en pasarela y su presencia escénica.

Tras concluir su participación en Miss Universo, Pulgarín aseguró que había cumplido uno de los mayores sueños de su vida y agradeció el respaldo recibido por parte de los colombianos durante su preparación y competencia. Su historia en los concursos internacionales comenzó años atrás. En 2017 fue virreina en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, resultado que le permitió representar al país en Miss International, celebrado en Japón.

Con esa experiencia acumulada y después de su paso por Miss Universo, regresó a Tailandia para participar en esta nueva apuesta de Miss Grand International, donde finalmente alcanzó el título más importante de su carrera. Vanessa Pulgarín se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y talento en el mundo de los reinados de belleza, demostrando que la preparación y el carisma son clave para triunfar en escenarios internacionales.

Su nombre ya figura en la historia de los concursos de belleza colombianos e internacionales, inspirando a futuras generaciones de candidatas





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