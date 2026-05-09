Vargas Lleras, 64 años, se despidió de la política con una carrera exitosa

Vargas Lleras, una de las figuras de la política en Colombia, falleció este viernes a los 64 años, dando sus primeros pasos en la vida política en el Nuevo Liberalismo, su éxito y sus controversias con las guerrillas insurgentes eran aspectos característicos de suकाराer.

La carrera exitosa de Vargas Lleras , marcado por atentados que casi lo silenciaron, falleció este viernes a los 64 años, dando sus primeros pasos en la vida política en el Nuevo Liberalismo , el partido creado por él en 1994.

Postuló como candidato al Senado y fue reelegido por tres periodos consecutivos, cuestionó duramente el proceso de paz del presidente Andrés Pastrana con las FARC por los abusos cometidos y, desde la tribuna del Senado, alineó a Cambio Radical con el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe. Sufrió dos atentados terroristas, uno de ellos en 2002 con un libro-bomba que le amputó tres dedos de su mano izquierda y otro en 2005 con un carro-bomba del que salió ileso, aunque la explosión dejó nueve heridos.

Fue candidato presidencial en las elecciones de 2010, pero terminó en el tercero lugar por detrás del ganador, Juan Manuel Santos, y del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus. Tras las elecciones, fue invitado a ser parte de su Gobierno y en 2010-2013 y 2012-2013 fue ministro del Interior y Justicia de Vivienda, y en 2014-2017, vicepresidente. En 2018, postuló por segunda vez como candidato presidencial y terminó en el cuarto lugar





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