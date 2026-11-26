La Justicia de Espírito Santo ordena la prisión preventiva del futbolista David Corrêa por vínculos con el crimen organizado y tráfico de drogas.

David Corrêa, conocido futbolísticamente como 'DVD' y delantero del Vasco da Gama, fue detenido este jueves 26 de noviembre en las instalaciones de entrenamiento del club en Río de Janeiro. La Policía Civil ejecutó una orden de prisión preventiva emitida por la Justicia del estado de Espírito Santo, lo que provocó un gran revuelo inmediato en el mundo del fútbol brasileño.

Detalles del arresto en el centro de entrenamiento

El jugador fue capturado en la tarde en el sector de Jacarepaguá, donde se encuentra la sede deportiva del Vasco da Gama. Agentes de la 14.ª Delegación de Policía, con sede en el barrio Leblon, ingresaron al recinto para cumplir el mandado judicial. Las imágenes del momento, donde el deportista sale escoltado vestindo la indumentaria oficial del equipo, se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

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La orden fue firmada por la 5.ª Vara Criminal de Serra, municipio natal del futbolista. Este detalle geográfico es clave para entender la jurisdicción del caso, ya que Espírito Santo tiene competencia directa sobre los hechos investigados, a pesar de que el arresto físico ocurrió en Río de Janeiro.

Cargos por tráfico y organización criminosa

Las autoridades investigan a David Corrêa por la presunta tentativa de homicidio, la formación de una organización criminosa armada, el tráfico de drogas y la coacción en el curso del proceso. Además, se le atribuyen vínculos con integrantes del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más potentes con presencia en la región capixaba.

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La investigación más amplia, conocida como Operación A Tropa, también apunta a delitos de tráfico interestadual de armas y lavado de dinero. Los fiscales sugieren que el futbolista tendría conexiones con miembros de esta organización en la comunidad de la Rocinha, ubicada en la zona sur de Río de Janeiro.

El origen de la investigación en Serra

El proceso judicial tuvo su origen en marzo de 2024, cuando se registró una tentativa de homicidio en Serra, en la región metropolitana de Vitória. Al analizar el teléfono de uno de los sospechosos del ataque, los investigadores encontraron conversaciones con David Corrêa. Desde ese momento, su nombre pasó a ser objeto de escrutinio por las autoridades capixabas.

La Policía sostiene que el vínculo entre el jugador y el grupo investigado sería su antiguo representante. Este individuo, quien además manejaba parte de las finanzas del futbolista, es señalado por las autoridades como uno de los jefes del tráfico en la zona. Estas son versiones de los investigadores que forman parte del proceso judicial y que aún deben ser probadas ante un juez.

Restricciones previas y alcance de la Operación A Tropa

Antes de la detención, David Corrêa ya estaba sujeto a medidas cautelares. A finales de octubre fue citado en la 14.ª Delegación de Policía para entregar su pasaporte y cumplir con prohibiciones como no salir del país ni comunicarse con otros investigados o testigos. La jueza que decretó la prisión preventiva consideró que existían indicios de que el futbolista habría intentado interferir en las pesquisas, posiblemente mediante ofrecimientos de dinero a testigos.

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La Operación A Tropa se desplegó meses atrás y movilizó a cerca de un centenar de policías civiles en varios estados de Brasil, además del Distrito Federal. En Río de Janeiro se realizaron allanamientos en la vivienda del futbolista, en la Barra da Tijuca, y en el centro de entrenamiento del Vasco. En el domicilio incautaron dos teléfonos celulares, mientras que en las instalaciones del club no se halló material para decomisar.

Hasta la fecha, la Policía no ha precisado cuál fue el hecho puntual que motivó la expedición de la orden de prisión preventiva. El jugador negó su participación en delitos de tráfico y lavado de dinero antes de su captura. El Vasco da Gama ha indicado que colabora plenamente con las autoridades en esta causa judicial.