La policía detuvo al delantero del Vasco da Gama, David Corrêa, en su centro de entrenamiento en Río de Janeiro el 26 de noviembre. Cumple prisión preventiva por presunta coacción a testigos y vínculos con el crimen organizado en Espírito Santo.

Agentes de la Policía Civil detuvieron al delantero David Corrêa, del club Vasco da Gama, el jueves 26 de noviembre en las instalaciones del centro de entrenamiento situado en el sector de Jacarepaguá, en Río de Janeiro. La intervención se ejecutó por mandato judicial emitido por el sistema de justicia del estado de Espírito Santo en el marco de la Operação A Tropa.

Detalles de la Operación Policial

La policía llegó a las instalaciones del Vasco da Gama en dos vehículos justo cuando el plantel iniciaba sus prácticas rutinarias. El delantero fue abordado mientras vestía ropa de entrenamiento y fue trasladado a la delegación policial en la mañana del mismo día. Durante el arresto, los agentes le retiraron su teléfono celular y, según reportes, no se le permitió bañarse antes de su custodia. El lateral derecho Hayner William Monjardim Cordeiro, del club Vila Nova, también fue detenido en el mismo operativo bajo los mismos cargos.

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Cargos y Conexiones Criminales

La orden de prisión preventiva se basa en sospechas de que David y Hayner ofrecieron dinero a testigos para alterar sus declaraciones. La investigación explora vínculos con la facción criminal Comando Vermelho y examina delitos graves que incluyen organización criminal, tráfico interestatal de drogas y armas, lavado de dinero y tentativa de homicidio. La jueza fundamentó la medida en mensajes recuperados del dispositivo móvil del jugador, fechados en julio, y en dos declaraciones policiales recientes.

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Posiciones Legales y Club

El Vasco da Gama declaró que su departamento jurídico está a disposición del jugador y que monitorea el caso con atención. La defensa de David afirmó haber encontrado contradicciones en los testimonios de los testigos, señalando que una de las personas implicadas negó previamente haber recibido ofertas de dinero. Los abogados sostienen que las conversaciones de julio no demuestran un riesgo actual y argumentan que la jueza debe aclarar estas discrepancias durante el proceso judicial.

Impacto y Próximos Pasos

Previamente, la magistrada había rechazado un pedido de prisión en octubre, imponiendo medidas cautelares como la retención del pasaporte y la prohibición de viajar. Sin embargo, la evaluación cambió tras la pericia del teléfono y las nuevas declaraciones. La defensa había solicitado autorización para viajar a México y Estados Unidos en diciembre, solicitud que aún estaba pendiente. La jueza determinó que el riesgo principal es la interferencia con las pruebas en lugar de la fuga, marcando un cambio sustancial en el escenario legal del atacante nacido en Espírito Santo.