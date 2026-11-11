VaxThera avanza en certificación del Invima para producir vacunas en Rionegro

La empresa VaxThera busca la certificación del Invima para envasar y terminar vacunas en Rionegro, Antioquia, con una meta de mercado antes de mediados de 2027.

VaxThera, empresa colombiana de biotecnología con sede en Rionegro, Antioquia, avanza en el proceso de certificación ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ( Invima). Si obtiene ese requisito, la producción de vacunas en el país daría un paso importante, porque la planta podría comenzar el envasado y terminado de más de 100 millones de dosis anuales de vacunas y otros productos biológicos.

La compañía ya recibió una aprobación del Invima para realizar el empaque secundario. Sin embargo, todavía necesita la certificación que habilite los procesos conocidos como fill and finish, es decir, el llenado de los envases con el producto biológico y su posterior terminado.

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Certificación del Invima para el llenado de vacunas

VaxThera espera que el Invima realice la visita de inspección en los próximos dos o tres meses, según explicó Jorge Emilio Osorio, presidente y cofundador de la empresa, a EL COLOMBIANO. La certificación es el requisito que falta para iniciar el llenado y terminado de los productos en la planta.

Osorio indicó que la compañía trabaja desde hace varios meses en la validación y estandarización de las diferentes áreas de producción. Entre los requisitos figuran las certificaciones de sistemas como el aire acondicionado y el suministro de agua, además de otros componentes que deben garantizar las condiciones de calidad de los productos.

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Una vez obtenida la certificación, VaxThera deberá trabajar con las materias primas, elaborar los primeros lotes y someter los productos a pruebas internas. Solo después de ese proceso los productos podrán llegar al mercado.

Alianzas internacionales y productos previstos

VaxThera sostiene acuerdos con compañías internacionales que respaldarán la primera etapa de operación de la planta. Entre ellos está la alianza con el Serum Institute of India, uno de los mayores fabricantes de vacunas del mundo, con el que la empresa trabaja en iniciativas de transferencia tecnológica y comercialización de productos biológicos.

Osorio mencionó vacunas contra la hepatitis B, el virus del papiloma humano (VPH), la tuberculosis y la influenza entre los productos contemplados. La vacuna contra la influenza se aplica anualmente y hace parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud y Protección Social, un servicio gratuito para poblaciones vulnerables.

La compañía también tiene un acuerdo con Hetero Biopharma, de India, para avanzar en la producción de biosimilares, entre ellos anticuerpos monoclonales. Estas son proteínas diseñadas en laboratorio para actuar como anticuerpos naturales en el sistema inmunitario, y se usan en inmunoterapias para tratamientos contra el cáncer y enfermedades autoinmunes, entre otros.

VaxThera también tiene alianzas con GC Biopharma y RIGHT Foundation, de Corea del Sur, para la transferencia tecnológica de vacunas contra la influenza. Además, trabaja con la estadounidense Codagenix para desarrollar una vacuna de nueva generación contra la fiebre amarilla.

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Según Osorio, cada una de estas colaboraciones aporta acceso a tecnología, fortalecimiento del talento humano, capacidades de manufactura, investigación y nuevas oportunidades de cooperación para el ecosistema biotecnológico regional. VaxThera es la primera organización de América Latina que recibe financiación directa de la fundación RIGHT Foundation.

Capacidad actual, expansión y próximos pasos

La planta de VaxThera tiene una capacidad actual de envasar y terminar más de 100 millones de dosis de biológicos al año, y la empresa proyecta ampliarla hasta 250 millones de dosis anuales. La planta fue inaugurada en mayo de 2024, luego de una inversión anunciada de 54 millones de dólares por parte de Seguros Sura.

Para la expansión, VaxThera cuenta con un paquete de financiación liderado por el Banco Europeo de Inversiones y respaldado por la Comisión Europea. Una vez completada, Osorio espera alcanzar entre 600 y 700 millones de dosis en escenarios de emergencia sanitaria o pandemia.

Osorio aseguró que la capacidad permitiría atender la demanda nacional y disponer de excedentes para exportar a otros países de América Latina. Colombia necesita alrededor de cinco millones de dosis de influenza para su programa público de vacunación, y el directivo afirmó que la empresa tiene capacidad para atender esa demanda y también para exportar.

Osorio reconoció que el avance de la industria también dependerá de la continuidad de las políticas públicas. Para la empresa, el objetivo es tener productos listos para el mercado antes de mediados de 2027.