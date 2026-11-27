Residentes del barrio Villemar en Bogotá reportan delitos, uso de drogas y presencia de menores en su sector, exigiendo intervención urgente de la Alcaldía.

La tranquilidad ha abandonado al barrio Villemar en la localidad de Fontibón, Bogotá, donde los residentes viven una crisis de inseguridad marcada por la presencia constante de habitantes de calle. Esta situación ha generado un conflicto social directo que altera la convivencia vecinal y ha derivado en la necesidad de acudir a las autoridades para denunciar lo que se percibe como un entorno de delito abierto.

Problemas de microtráfico y menores en el sector

La molestia ha alcanzado niveles críticos debido a la presunta existencia de puntos de microtráfico de estupefacientes en la zona. Los moradores han identificado la presencia recurrente de individuos, incluyendo aquellos con uniformes escolares, que frecuentan los espacios públicos donde se reúnen los habitantes de calle. Este fenómeno no solo involucra el consumo de drogas, sino también la exposición de menores a entornos de riesgo.

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Los vecinos han reportado una escalada en la criminalidad, destacando robos y agresiones físicas que ocurren a plena luz del día. La percepción de peligro es tan alta que las familias se sienten incapaces de transitar con normalidad por sus propias calles. Un residente explicó a Noticias RCN que el problema es un fenómeno complejo que atrae a niños y genera suciedad, además de la venta de drogas.

Frustración ante la inacción de las autoridades

A pesar de que las autoridades han atendido los llamados de la comunidad y realizado operativos para retirar a los habitantes de calle, los vecinos afirman que las medidas han sido insuficientes. La problemática lleva dos años de duración y, según los moradores, las intervenciones temporales no han resuelto la raíz del conflicto. Las personas afectadas regresan rápidamente al sector, reanudando sus actividades y el consumo de sustancias.

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Los residentes han intentado diversas vías de denuncia, incluyendo la publicación de videos en redes sociales para visibilizar la gravedad de la situación. Sin embargo, aseguran que ninguna de estas acciones ha logrado un cambio sustancial en las condiciones del barrio. La sensación de impotencia crece a medida que el tiempo pasa sin que se concrete una solución definitiva y permanente.

Llamado urgente a la Alcaldía de Bogotá

Ante la falta de resultados, los habitantes del barrio Villemar han lanzado un nuevo llamado a las autoridades y a la Alcaldía de Bogotá. Solicitan una intervención decidida y efectiva para frenar la presencia de pobladores de la calle y el tráfico de estupefacientes. La demanda se basa en la necesidad de proteger el bienestar de toda la comunidad, no solo de los adultos, sino también de los grupos más vulnerables.

El impacto en la calidad de vida es evidente, especialmente para los niños, jóvenes y adultos mayores que esperan recuperar la tranquilidad en su vida cotidiana. Los vecinos insisten en que la situación actual es insostenible y requieren que el gobierno local priorice este problema. La seguridad pública en Fontibón se convierte así en un asunto central para la estabilidad del barrio Villemar.