Vecinos de Medellín alertan por drones espía en Loma de los Bernal

Residentes de la comuna Belén denuncian sobrevuelos sospechosos de drones que observan interiores de viviendas. La Secretaría de Seguridad atribuye la competencia a la Fuerza Aérea.

En el barrio Loma de los Bernal, ubicado en la comuna Belén del suroccidente de Medellín, los residentes de un sector residencial han reportado una preocupación creciente por la presencia inusual de drones. Estas aeronaves no tripuladas, operadas por individuos no identificados, se han detenido en el aire durante varios segundos frente a apartamentos de pisos altos, generando alarma por posibles actos de espionaje y vulneración de la intimidad.

Denuncias por espionaje y riesgo de robo

La administración de uno de los conjuntos residenciales afectados fue notificada por los vecinos sobre la presencia constante de estos aparatos. Los habitantes expresaron su miedo a que los dispositivos se utilicen para cartografiar las estructuras de sus hogares, facilitando futuras acciones delictivas. Un residente indicó en un chat de vecinos que un dron había estado observando el interior de su apartamento, mientras otro enfatizó que, aunque hay zonas verdes para operar estos vehículos, hacerlo cerca de los balcones es una violación directa de la privacidad.

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La conexión entre la vigilancia aérea y los delitos patrimoniales se ha vuelto evidente para la comunidad. Tras observar drones sobrevolando la zona durante dos semanas, varios residentes reportaron una serie de hurtos en sus viviendas. Uno de los afectados señaló que el operador del dron exploró cocinas y diversos sectores, obteniendo información valiosa antes de que ocurrieran robos tanto de día como de noche. Este caso específico ilustra la preocupación de que los drones se utilicen como herramientas de planificación criminal.

Respuesta de autoridades y competencia legal

La administración del conjunto notificó a la empresa de seguridad de la copropiedad, la cual a su vez informó al cuadrante policial. Sin embargo, al consultar con la Secretaría de Seguridad de Medellín, se obtuvo una respuesta distinta sobre la gestión de estos incidentes. La dependencia señaló que no han registrado reportes oficiales específicos sobre estos sobrevuelos particulares y aclaró que, incluso tratándose de una modalidad delictiva que afecta directamente a la ciudadanía, la competencia jurídica y operativa recae en la Fuerza Aérea.

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Cristina Barrera, habitante del lugar afectado, criticó esta atribución de responsabilidad. Barrera solicitó a la Policía y la Alcaldía que realicen operativos de inspección para verificar la naturaleza de las imágenes obtenidas, argumentando que es irrazonable dejar que la Fuerza Aérea se encargue de un problema ciudadano urbano. Sugirió que la ciudad podría utilizar el helicóptero de la Policía, que ya realiza sobrevuelos rutinarios, para abordar esta situación de inseguridad sin depender de una entidad enfocada en zonas rurales o conflictos armados.

Estatísticas de criminalidad en la zona

El contexto de seguridad en Medellín muestra una tendencia mixta en materia de robos a viviendas. La Secretaría de Seguridad informó que entre el 1 de enero y el 23 de octubre de 2026 se registraron 1.127 denuncias, lo que representa una reducción del 13% frente a las 1.296 denuncias registradas en el mismo periodo de 2025. A pesar de esta disminución general, la comuna Belén se mantiene como la tercera con más hurtos a viviendas, con 126 casos reportados.

Las comunas con mayor número de denuncias en este periodo son El Poblado, con 165 casos, y Laureles, con 136. Esta cifra en Belén resalta la vulnerabilidad de barrios como Loma de los Bernal, donde la clase media enfrenta nuevas amenazas tecnológicas. La falta de claridad sobre qué autoridad debe intervenir en estos casos específicos de vigilancia urbana deja a los ciudadanos con dudas sobre los mecanismos de protección disponibles.

Impunidad y falta de regulación local

El diario EL COLOMBIANO intentó contactar a voceros de la Fuerza Aérea para escalar la denuncia y obtener claridad sobre la respuesta institucional. No se recibió respuesta al cierre de la edición. Los residentes continúan exigiendo medidas concretas, como la prohibición de volar drones en áreas residenciales densamente pobladas. Para muchos, la capacidad de un dron para penetrar visualmente en hogares privados representa un peligro inminente que requiere una respuesta rápida y específica de las autoridades locales.