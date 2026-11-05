Velódromo Cochise celebra 70 años con reencuentro de leyendas del ciclismo

Ciclistas y aficionados se reúnen en el Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez para conmemorar su séptimo lustro de historia y celebrar la tradición deportiva de Medellín.

El viernes 12 de octubre de 2024, el Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez de Medellín se convertirá en el escenario central de un emotivo reencuentro deportivo para conmemorar sus 70 años de existencia. A partir de las 6:00 de la tarde, se espera la asistencia de aproximadamente 100 personas, entre ellas ciclistas de diversas generaciones, expisteros y aficionados apasionados por la disciplina.

Este evento trasciende la mera ceremonia protocolaria al proponer un espacio de conexión genuina entre quienes forjaron la historia del ciclismo de pista en Colombia. La cita busca reunir a antiguos compañeros que compartieron entrenamientos y competencias durante décadas, muchos de los cuales llevan entre 30 y 40 años sin verse, reforzando el lazo histórico con este emblemático escenario ubicado en Antioquia.

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Testimonio y estado de la leyenda Cochise

La asistencia del propio Martín Emilio Cochise Rodríguez, figura fundamental del deporte colombiano, constituye el eje simbólico del encuentro. El ex ciclista, reconocido como uno de los grandes referentes de la nacionalidad, ha mantenido una presencia reducida debido a su reciente hospitalización por mareos e insuficiencia cardíaca, lo que hace su posible llegada aún más significativa.

Además de la presencia de la leyenda, el programa incluye rifas y actividades de integración diseñadas para fortalecer los vínculos comunitarios. Esta celebración honra no solo la trayectoria de sus protagonistas, sino también la relevancia que el velódromo ha mantenido como cuna del ciclismo en el país a lo largo de más de siete décadas.

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Iniciativa de Antonio Osorio y modernización futura

Antonio Osorio, exciclista de la década de 1970 y administrador de negocios, lidera la organización de esta jornada como una oportunidad para recuperar los lazos forjados por el deporte. Osorio enfatiza que el velódromo ha sido crucial en la formación de corredores y campeones mundiales, y ve en este reencuentro una forma de renovar la afición por la pista en Antioquia.

El promotor del evento destaca que las obras de modernización anunciadas por las autoridades, programadas para completarse en 2027, permitirán restaurar la importancia histórica del lugar. Su objetivo es asegurar que la infraestructura renovada devuelva al escenario su estatus de líder en el desarrollo deportivo regional y nacional.

Historia arquitectónica desde 1956

Inaugurado originalmente el 12 de octubre de 1956 con motivo del quinto Campeonato Nacional de Pista, el velódromo marcó un antes y un después al trasladar la competencia de Bogotá a Medellín. Las primeras cuatro ediciones se habían realizado en la capital, consolidando este lugar como un nuevo polo de atracción para el ciclismo.

Emiliano Sierra, expresidente de la Liga de Ciclismo de Antioquia, recuerda que la estructura inicial presentaba una tribuna principal sobre la calle 48 con un túnel de acceso directo. Esta configuración cambió significativamente en 1978 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, momento en que la meta y la tribuna se trasladaron a su ubicación oriental actual.

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Desafíos operativos y expectativas renovadas

A lo largo de su historia, el recinto ha albergado eventos de alto nivel como campeonatos panamericanos y las jornadas del Caracol de Pista, con actividades típicas los viernes por la tarde. Sin embargo, la falta de un techo definitivo afectó su funcionamiento al obligar la suspensión de eventos por lluvias, lo que redujo gradualmente la asistencia de aficionados.

Con el anuncio de la Alcaldía de Medellín para mejorar la infraestructura, expertos como Sierra confían en que el velódromo recuperará su liderazgo. El reencuentro de este viernes representa el primer paso simbólico hacia una nueva era de actividad competitiva y uso intensivo del histórico recinto.