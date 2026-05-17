Velatón por el asesinato de Claribel Moreno en Cartagena y búsqueda de justicia por la desaparición de su hija

La activista Claribel Moreno, madre buscadora de la modelo caleña Natalia Buitrago desaparecida hace cinco años en Cartagena, fue encontrada sin vida el 13 de mayo en Jamundí. Un velatón se realizó el 15 de mayo en Bogotá, en un monumento dedicado a Policarpa Salavarrieta, para honrar a Claribel y reclamar justicia por el asesinato.

Velatón por el asesinato de Claribel Moreno , la madre buscadora de modelo caleña desaparecida hace cinco años en Cartagena. Asasinaron a la mamá de modelo caleña desaparecida hace 5 años en Cartagena: el crimen sucedió en zona de Jamundí, donde mataron a dos hombres antes.

Collectivos feministas, activistas, organizaciones defensoras de derechos humanos y seguidores de la lucha que llevó a cabo la mujer de 55 años, se reunieron para exigir justicia y verdad, ya no solo por la desaparición de Natalia, sino por el asesinato de Claribel





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Velatón Claribel Moreno Natalia Buitrago Asesinación Desaparición Fuerza Femenina Activistas Crimen En Jamundí Movimientos Feministas Exigencia De Justicia Honrar A Claribel Moreno Vencimiento Del Caso De Claribel Moreno Actividad En Pro De La Violencia De Género

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“No me van a callar”: la lucha de Claribel Moreno, mientras buscó a su hija Natalia Buitrago, desaparecida en CartagenaAsesinan a Claribel Moreno, mujer que buscó a su hija Natalia Buitrago, desaparecida en Cartagena desde hace cinco años.

Read more »

Revelan detalles del crimen de Claribel Moreno, mamá de la modelo desaparecida en CartagenaHija de la víctima contó cómo la encontró en la escena del crimen y la describe con dolorosas y sentidas palabras.

Read more »

Claribel Moreno, madre buscadora asesinada en Jamundí, había denunciado amenazasLa madre buscadora llevaba cinco años buscando a su hija Natalia Buitrago Moreno, desaparecida en Cartagena el 18 de agosto de 2021.

Read more »

Así fue la lucha de Claribel Moreno por encontrar a su hija desaparecida en Cartagena: 'No estamos todas'Fue asesinada en Jamundí tras más de cuatro años exigiendo verdad y justicia por la desaparición de su hija Natalia Buitrago Moreno.

Read more »