Venado soche amputado convive en el Parque de la Conservación de Medellín

El Parque de la Conservación de Medellín alberga a un venado soche que fue amputado tras un ataque canino, adaptándose mediante infraestructura especializada.

El recinto del Parque de la Conservación de Medellín alberga actualmente a un ejemplar de venado soche o colorado, cuya especie científica es Mazama temama. Este animal no será liberado a la naturaleza debido a una discapacidad física permanente resultante de un ataque canino. Carlos Madrid, líder de Conservación de dicha institución, confirmó que el venado permaneció en cautiverio definitivo tras requerir una amputación quirúrgica. El caso ilustra el desafío de reintegrar fauna herida por interacciones negativas con animales domésticos.

Historia del ataque y amputación

El venado llegó al centro de rehabilitación hace tres años como una cría que había sido atacada por perros en una zona rural. Los mismos animales domésticos arrastraron a la presa hasta la vivienda de sus dueños, evidenciando la caza. La familia entregó oportunamente al animal a Cortolima, la corporación autónoma regional del departamento de Tolima, como autoridad ambiental competente.

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Los especialistas intentaron realizar intervenciones ortopédicas para restaurar la movilidad de la extremidad afectada, pero lo hicieron en dos ocasiones distintas. Según explicó Madrid, la naturaleza nerviosa del venado no permitía el acercamiento necesario, lo que provocó que la cirugía se dañara en ambos intentos. La incapacidad para restaurar su funcionalidad llevó a la decisión de proceder con la amputación de la pata lesionada.

Adaptación física y quirúrgica del recinto

El equipo veterinario del Parque de la Conservación de Medellín modificó significativamente el hábitat del venado para compensar la pérdida de la extremidad. El piso del recinto está cubierto completamente de arena, proporcionando una superficie estable que evita resbalones y lesiones adicionales. Además, el espacio cuenta con muy pocos obstáculos, garantizando una navegación libre y segura para el animal en su entorno cotidiano.

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Para facilitar el acceso al agua sin riesgos de caídas o ahogamientos, el bebedero está enterrado directamente en el suelo del recinto. El diseño de estas instalaciones busca prevenir que el animal se choque o quede atrapado durante sus movimientos. La infraestructura también incluye camas blandas que permiten al venado descansar de manera más cómoda y reducir el estrés físico derivado de su condición.

Gestión del dolor y cohabitación grupal

Los técnicos administran analgésicos vía oral para manejar el dolor crónico que surge de la sobrecarga en las patas sanas. El objetivo de esta terapia farmacológica es asegurar que el venado transcurra su día a día con el menor sufrimiento posible. Madrid afirmó que, a pesar de ser un animal silvestre y nervioso, ha logrado adaptarse satisfactoriamente a estas condiciones de vida asistida.

En el mismo recinto convive con otros cinco soches, quienes llegaron al parque al mismo tiempo y se criaron juntos. Esta dinámica de grupo es inusual, ya que los soches suelen ser animales solitarios en estado salvaje. Sin embargo, en cautiverio han demostrado capacidad para adaptarse a la vida comunitaria cuando han sido criados juntos desde cachorros.

Modelo de albergue definitivo y tráfico ilegal

El Parque de la Conservación de Medellín ha evolucionado hacia un modelo de aliado para las corporaciones autónomas regionales en todo el país. Instituciones como Corpoamazonía en el sur y Corpoguajira en el norte envían listados de animales rescatados que no son aptos para la liberación. El parque evalúa internamente su capacidad operativa para recibir a estos ejemplares como albergue definitivo.

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Cortolima ha enviado previamente otros cinco venados junto con el ejemplar amputado. Estos animales adicionales provenían de casos de tráfico ilegal, donde habían sido capturados como crías y mantenidos como mascotas domésticas. La llegada constante de estos ejemplares resalta la necesidad de centros especializados con recursos adecuados para su cuidado permanente.

Impacto de la fauna doméstica en la biodiversidad

Este caso específico, a diferencia de los relacionados con el tráfico, destaca la importancia crítica del manejo responsable de los animales domésticos. Madrid señaló que existe una percepción interiorizada de que los perros rurales pueden circular sueltos y sin control durante la noche. Esta práctica representa una amenaza directa para la integridad de la fauna silvestre local.

La interacción negativa entre perros y fauna silvestre deja a muchos animales heridos en el bosque sin que nadie los encuentre o atienda. El venado soche amputado sirve como testimonio tangible de los daños que puede causar esta dinámica en los ecosistemas naturales. Su supervivencia actual depende enteramente de la infraestructura y el cuidado médico brindado por la institución en Medellín.