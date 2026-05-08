Venezuela: Aerocivil confirma aterrizaje sin incidentes de jet en CATAM Bogotá

Aerocivil, la entidad gubernamental responsable del transporte aéreo en Venezuela, confirmó el aterrizaje del jet venezolano en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, dos días antes al posesión del presidente Nicolás Maduro, cumpliendo con las normas internacionales.

Un jet venezolano aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional de Bogotá dos días antes de la posesión del presidente Nicolás Maduro , cumpliendo con las normativas internacionales.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó sobre una serie de acciones encaminadas a fortalecer la seguridad operacional y modernizar los sistemas de navegación aérea a estándares internacionales. En particular, se refirió a un hecho reciente ocurrido en la Estación Santana, donde se presentaron daños en antenas de vigilancia radar.

Sin embargo, la entidad afirmó que las operaciones aéreas continuaron desarrollándose sin afectaciones a la seguridad. La Contraloría pone la lupa sobre los contratos de la Aerocivil y se enfocará en evaluar si se han incurrido en irregularidades. La Aerocivil también destacó el trabajo realizado por personal técnico encargado de mantener el monitoreo de los sistemas y evacuar los equipos de manera segura.

Además, avanzan en la implementación de una herramienta que reduce la congestión en las comunicaciones por voz entre pilotos y controladores aéreos, así como en la ejecución total de tecnología ADS-B para vehículos aeroportuarios, con cierre previsto para el 30 de junio de 2026. De igual manera, se adelantan capacitaciones técnicas especializadas para el personal encargado de operar estos nuevos sistemas, con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico en plataformas y calles de rodaje en los aeropuertos.

La seguridad aérea no ha sido afectada por factores climáticos, y la entidad ha asegurado que monitorizarán la actividad en el espacio aéreo a través de su Centro Nacional de Análisis y Pronóstico, y de la infraestructura tecnológica existente





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