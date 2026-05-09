Venezuela annú pratiche viaje para 'defender' derechos ante CIJ; territorio del Esequibo en disputa

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó a La Haya para defender ante la Corte Internacional de Justicia los derechos de su país. Rodríguez asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y se ocupó de reemplazar al mandatario en sus funciones.

La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , anunció este sábado que viajará en las próximas horas para ‘defender’ los derechos de su país. Aunque no precisó el destino ni qué derechos defenderá, el viaje coincide con las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde Venezuela y Guyana expresan sus argumentos orales sobre la disputa por la región fronteriza del Esequibo .

Rodríguez manifestó que un país ‘no se mide por su extensión territorial’, sino por ‘su dignidad histórica’.

‘Ahora nos toca a nosotros defender esa historia y defender los derechos de Venezuela y de nuestro pueblo’, agregó. La CIJ celebrará audiencias públicas entre el 4 y el 11 de mayo en el caso que enfrenta a Guyana y Venezuela por la validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela.

La controversia gira en torno a la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana. Caracas declaró nulo este dictamen en 1962, al afirmar que estuvo rodeado de irregularidades.

El viernes, el canciller venezolano, Yván Gil, quien forma parte de la delegación que viajó a La Haya, consideró que la disputa terminará con una negociación directa sin intervención de terceros, y rechazó los argumentos finales de Guyana presentados en la CIJ, al calificarlos de ‘negacionistas’ y ‘repetitivos’. Y Gil insistió en que la única vía para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra de 1966, un instrumento jurídico para alcanzar una solución mutuamente aceptable





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