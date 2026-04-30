Venezuela Anuncia Ajuste Salarial y Recibe Primer Vuelo Directo de EE.UU. en 7 Años

El gobierno venezolano incrementa el ingreso mínimo y las pensiones en medio de la crisis económica, mientras se reanudan los vuelos comerciales con Estados Unidos y se exploran acuerdos económicos.

El gobierno venezolano, liderado por Delcy Rodríguez, ha anunciado un ajuste en el ingreso mínimo y las pensiones en un intento por mitigar la profunda crisis económica que afecta al país.

Este anuncio se produce en un contexto de crecientes demandas por parte de los sindicatos y trabajadores, quienes exigen un aumento significativo de sus ingresos a raíz de los recientes acuerdos alcanzados con Estados Unidos. La medida, presentada el jueves 30 de abril, establece un nuevo ingreso mínimo integral de 240 dólares mensuales, que comprende el salario base más una serie de bonos estatales.

Paralelamente, las pensiones se incrementarán hasta los 70 dólares mensuales, lo que representa un aumento del 40 por ciento en comparación con los montos anteriores. Sin embargo, es crucial destacar que estos pagos no se realizarán directamente en dólares, sino en bolívares, calculados a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

Esta dependencia del tipo de cambio oficial, en un entorno de hiperinflación persistente, plantea serias dudas sobre el impacto real de este ajuste en el poder adquisitivo de los trabajadores y pensionados. Delcy Rodríguez reconoció que la pensión de 70 dólares, aunque un avance, aún es insuficiente y prometió un plan especial de atención para los adultos mayores, quienes son los más afectados por la crisis.

Además, se anunció la creación de un bono de reconocimiento para sectores estratégicos de la economía, con un pago retroactivo a la fecha del anuncio. A pesar de este anuncio, es importante señalar que el salario mínimo base permanece inalterado en 130 bolívares, lo que equivale a menos de 0,27 centavos de dólar.

Esta situación ha provocado una ola de protestas por parte de sindicatos y trabajadores, quienes se movilizaron en las calles para exigir un aumento real de sus salarios. Las manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, que instalaron barreras y vehículos para impedir la marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Organizaciones de trabajadores y derechos humanos denunciaron la represión policial y exigieron el restablecimiento del Estado de derecho para garantizar que el trabajo sea una fuente de autonomía y no una condena a la pobreza. La ONG Provea, junto con otras organizaciones, firmó un comunicado en el que se expresa la preocupación por la situación de los trabajadores y se exige una solución justa a sus demandas.

La falta de un aumento significativo en el salario mínimo base, combinado con la alta inflación y la devaluación de la moneda, continúa siendo un desafío importante para la economía venezolana y el bienestar de sus ciudadanos. La situación se agrava por la incertidumbre económica y la falta de confianza en las políticas gubernamentales.

El anuncio de estos ajustes salariales coincidió con un evento histórico: la llegada del primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años, operado por American Airlines. Este vuelo trajo consigo una delegación de la Casa Blanca, acompañada de empresarios estadounidenses, con el objetivo de avanzar en acuerdos económicos y de cooperación en áreas clave como la energía, el petróleo y el gas.

La llegada de la delegación estadounidense fue recibida por la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, el vicecanciller, Oliver Blanco, y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, entre otros funcionarios. La atmósfera en el aeropuerto era de optimismo y expectativa, con aplausos al momento en que el avión, decorado con los colores de la bandera estadounidense en conmemoración de los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia, abrió sus puertas.

Este evento marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, después de años de tensión y sanciones. La reanudación de los vuelos comerciales y la búsqueda de acuerdos económicos podrían tener un impacto positivo en la economía venezolana, pero también plantean desafíos en términos de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.

La situación económica y política en Venezuela sigue siendo compleja y requiere un enfoque integral que aborde las causas profundas de la crisis y promueva un desarrollo sostenible e inclusivo





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