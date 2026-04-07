Venezuela: El Tiempo se Agota para Delcy Rodríguez y el Futuro Político del País

A tres meses de la captura de Maduro, el gobierno interino de Delcy Rodríguez se enfrenta a un plazo constitucional que podría desencadenar elecciones en Venezuela, mientras la comunidad internacional observa y Donald Trump centra su atención en Irán.

Han transcurrido tres meses desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas por parte de Estados Unidos . Ambos se encuentran recluidos en una celda en una prisión de máxima seguridad en Nueva York. Mientras tanto, en Venezuela , Delcy Rodríguez , quien en su momento era la vicepresidenta, asumió el cargo de presidenta encargada. Sin embargo, su tiempo al frente del gobierno interino se agota.

¿Qué depara el futuro? Desde que asumió el cargo, Rodríguez ha impulsado cambios radicales dentro del régimen. Ha solicitado la renuncia de altos funcionarios y figuras cercanas a Maduro, como Tarek William Saab, Vladimir Padrino López e incluso Alex Saab —señalado como testaferro del chavismo—, quien fue destituido y arrestado. En todo este proceso, Rodríguez ha seguido las instrucciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien en varias ocasiones ha reafirmado que Rodríguez “sigue sus órdenes”. Pero el tiempo avanza y aún no hay indicios de que se vayan a celebrar elecciones en el país vecino. El reloj constitucional corre implacable. Los días y los meses se suceden, y es que, según la Constitución Política de Venezuela, el Artículo 234 establece que el Vicepresidente Ejecutivo puede asumir ante una falta temporal por un período de 90 días, prorrogables por otros 90. Esto implica un máximo de 180 días, aproximadamente seis meses, al frente del gobierno. Sin embargo, es bien sabido que el régimen venezolano, desde hace años, ha eludido el cumplimiento de lo establecido en la Carta Magna. La organización PROVEA denunció que, al momento en que Rodríguez asumió el cargo, el Tribunal Supremo de Justicia la designó como presidenta encargada, calificando la situación como “ausencia forzosa” —término que, según la organización, es inexistente en la Constitución y ha sido utilizado para evadir los mecanismos constitucionales—. PROVEA también señaló que el plazo inicial de 90 días ya se cumplió. “A los 90 días, la @Asamblea_Ven puede declarar falta absoluta. A los 180, tiene la obligación”, afirmaron en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Esta situación, en última instancia, obligaría a convocar elecciones en un plazo de 30 días. Asimismo, destacaron que “no pronunciarse es una decisión política, no una omisión neutral. Venezuela tiene derecho a decidir. La falta absoluta no es un tecnicismo, sino el mecanismo que devuelve la palabra al pueblo. Tenemos derecho a elecciones democráticas; el reloj constitucional corre”.\Si bien, hasta el momento, Rodríguez parece haber acatado todas las directrices provenientes de la Casa Blanca, aún persisten interrogantes sin respuesta. ¿Habrá elecciones? ¿Los allegados al régimen continuarán en el poder? Desde la oposición venezolana se ha insistido en que la transición política debe estar acompañada de la realización de elecciones libres en el país vecino. Juan Pablo Guanipa, líder opositor y cercano a María Corina Machado, afirmó en una entrevista que para que se inicie un proceso electoral, se deben cumplir condiciones esenciales. Estas incluyen la liberación de todos los presos políticos, el regreso de todos los exiliados a Venezuela, la renovación del Consejo Nacional Electoral, la revisión del registro electoral para garantizar el voto de todos los venezolanos —sin importar su ubicación geográfica—, y la restitución de la dirección de los partidos políticos a sus líderes legítimos. Al ser consultado sobre la posibilidad de que esto ocurra este año, Guanipa respondió con cautela, expresando su incertidumbre. “No lo sé. Quisiera que sí, pero no lo sé. Tenemos la tendencia a desesperarnos un poco, y es natural (...) Si ya hemos esperado 27 años o hemos luchado 27 años, si a mí me dicen que falta un año, yo lo espero. Evidentemente, lo importante para nosotros es salir de esta situación”, expresó. Por lo tanto, el escenario político aún no está definido. Aún quedan muchas acciones pendientes que el régimen venezolano no ha logrado concretar. Todo esto ocurre mientras Donald Trump, en Estados Unidos, continúa elogiando a María Corina Machado. En una rueda de prensa reciente, Trump calificó a Machado como “una gran persona, realmente una gran persona”. Sin embargo, en este momento, el enfoque de Trump parece estar menos centrado en Venezuela y más en Irán, especialmente tras la amenaza emitida este martes. “Esta noche morirá toda una civilización”, advirtió Trump, estableciendo un ultimátum a Irán con relación al cumplimiento de las condiciones impuestas, con un plazo límite establecido para las 8:00 p.m., hora de Washington





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