Venezuela: María Fernanda Delgado y Edison Torres, dueños de Beauty Láser, capturados en la investigación de Yulixa Toloza

La pareja de venezolanos María Fernanda Delgado y Edison Torres, están siendo investigados por la presunta desaparición y muerte forzada de Yulixa Toloza en Bogotá, luego de un procedimiento secreto. Estos titulares incluyen el origen geográfico del informe, la descripción de la investigación, la sospecha específicas, detalles de la investigación y el registro del informe policial.

La pareja de venezolanos, María Fernanda Delgado y Edison Torres, dueñas del centro de estética Beauty Láser, capturados en Venezuela, formaron parte de la investigación de la desaparición forzada de Yulixa Toloza, encontrada después de un procedimiento secreto en una estética de Bogotá, confirmaron el informe policial.

Estas personas formaron parte de la investigación de la desaparición forzada de Yulixa Toloza, quien luego fue encontrada luego de un procedimiento secreto en una estética de Bogotá. Desde luego, este caso se alinea a otros donde mujeres y hombres son privados de libertad, mantenidos en el centro estético y sometidos a un procedimiento para reducir grasa. Las autoridades responderán sobre la forma en que se de la justicia en este caso





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