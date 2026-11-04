Venezuela: Oposición exige derogación total de la controvertida Ley contra el Odio

La oposición venezolana rechaza la reforma de la Ley contra el Odio y exige su derogación total tras 927 imputaciones. El gobierno propone multas en lugar de prisión.

El parlamento de Venezuela examinó este martes, 3 de noviembre, el proyecto de reforma para la controvertida Ley contra el odio, una normativa promulgada en 2017 que ha servido para imputar a 927 personas bajo cargos de instigación, según datos de la ONG Foro Penal. La iniciativa oficialista busca reemplazar las penas de prisión de hasta 20 años por sanciones administrativas, una medida que ha generado una profunda división política en el país.

Mientras que la mayoría oficialista respalda la modificación para suavizar las consecuencias penales, un bloque minoritario de la oposición, compuesto por 29 representantes de los 285 escaños disponibles, se opone firmemente a cualquier cambio que no implique la anulación completa de la ley. Los críticos argumentan que la norma sigue siendo una herramienta de coerción estatal que viola derechos fundamentales.

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Dinámica legal y alcance punitivo

La legislación permite el arresto de opositores políticos, periodistas críticos del régimen y ciudadanos comunes bajo la acusación de instigación al odio. Esta disposición legal ha sido utilizada frecuentemente para sancionar acciones digitales, como compartir memes contra el presidente Nicolás Maduro y sus funcionarios, criminalizando la disidencia y la expresión crítica en espacios públicos.

Desde su aprobación en 2017 durante una ola de protestas masivas, la ley ha mantenido un carácter restrictivo que limita severamente la libertad de expresión. La reforma propuesta intenta eliminar el componente carcelario, pero los detractores señalan que las multas y sanciones administrativas continúan funcionando como mecanismos de intimidación efectiva contra la ciudadanía.

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Posiciones enfrentadas en el gobierno

Delcy Rodríguez, quien asumió el gobierno interino tras la captura del líder depuesto Nicolás Maduro a manos de tropas estadounidenses en enero de 2026, reconoció públicamente que la Ley contra el odio ha sido utilizada de manera abusiva por las autoridades. A pesar de esta admisión, su hermano, Jorge Rodríguez, el actual presidente de la Asamblea Nacional, defendió la vigencia de la norma durante su discurso en redes sociales.

Jorge Rodríguez sostuvo que el odio no se puede derogar ni contener únicamente con leyes, argumentando que la expresión comienza con publicaciones en redes como tuits y termina en actos violentos como quemar personas vivas. Su posición busca justificar la permanencia de la ley como un escudo contra la violencia extrema, aunque criticsan que esto justifica la represión política sistemática.

Reacción de la minoría opositora

La diputada Amelia Belisario, portavoz de la minoría opositora, insistió en que no es suficiente plantear el cambio de cárcel por multas, ya que de esa forma el proyecto conservaría su esencia atemorizante y coercitiva. Ella y su círculo cercano negaron su voto porque consideran que Venezuela no necesita disfrazar la intimidación para hacerla más sofisticada o vestirla de buenas intenciones.

Belisario afirmó que la oposición necesita eliminar toda norma que viole los derechos y las garantías constitucionales vigentes en el país. Para el bloque minoritario, cualquier reforma que no sea una derogación total representa una traición a los principios democráticos y a la lucha por la libertad de expresión en Venezuela.

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Impacto social y próximas acciones

Un representante de una organización no gubernamental señaló que los costos humanos y sociales han sido altísimos para la población debido a la presencia y las acciones de grupos como el ELN en Venezuela, sumándose a la crisis política. La aprobación de la reforma el 3 de noviembre marca un paso hacia una normalización de las sanciones, pero la oposición mantiene su resistencia legislativa.

El debate continúa abierto con efectos inmediatos en el ejercicio de la ciudadanía y la prensa. Las futuras acciones legales dependerán de cómo se implementen las nuevas sanciones administrativas y si se establecen mecanismos de protección para quienes han sido víctimas de las imputaciones anteriores bajo esta legislación controvertida.