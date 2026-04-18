Venezuela reanuda relaciones con el FMI sin planes de endeudamiento; priorizará inversión social

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la reanudación de relaciones con el FMI tras siete años, asegurando que no hay planes de endeudamiento y que se priorizará la inversión en infraestructura, salud y programas sociales con fondos recuperados.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela , Delcy Rodríguez, afirmó este viernes que la nación sudamericana no contempla ningún programa de endeudamiento a pesar de la reciente reanudación de sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), las cuales habían estado suspendidas durante siete años.

Rodríguez, en un evento en Caracas con motivo del Día Nacional del Cuatro, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), enfatizó la importancia de esta reconexión con el FMI, calificándola de "gran noticia para Venezuela" y un acto que permite la recuperación de los derechos del país en el organismo. Manifestó que este acercamiento también servirá para el fortalecimiento de las reservas internacionales y para lograr un mayor equilibrio en los indicadores macroeconómicos nacionales. La funcionaria detalló que la reinserción en el FMI implica la participación de Venezuela en el sistema estadístico internacional, lo que facilitará el intercambio de información económica y financiera crucial para la consolidación de la economía. Rodríguez describió este retorno como una "victoria de la diplomacia", subrayando que no solo se han restablecido las responsabilidades con el FMI, sino también se han recuperado derechos y activos congelados de Venezuela. Estos fondos recuperados, según explicó, se destinarán a la inversión en la mejora del sistema eléctrico nacional y del sistema de distribución de agua potable, así como a la atención prioritaria de los hospitales y otros programas sociales. Por su parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró que el organismo actuará "con gran celeridad" para facilitar el acceso de Venezuela a instrumentos de financiación en el futuro, un día después de anunciar la reapertura de relaciones. Georgieva identificó como retos principales la necesidad de que Venezuela reanude la provisión de datos macroeconómicos fiables y que implemente reformas institucionales significativas. En una comparecencia posterior, Nigel Clark, director del departamento para las Américas del FMI, confirmó que el organismo ha mantenido un equipo asignado a Venezuela y un diálogo técnico constante, aunque virtual, con el Ministerio de Finanzas, agencias de estadística y el Banco Central de Venezuela. Cabe recordar que el jueves, Rodríguez anunció la renuncia de la presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Laura Guerra, siendo sustituida por Luis Pérez, solo dos días después de que Estados Unidos levantara sanciones sobre el sistema de banca pública del país, incluido el organismo monetario





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