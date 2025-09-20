Venezuela se prepara para la lucha armada tras la orden de Maduro, en medio de tensiones con EE. UU.

Diosdado Cabello anuncia la preparación del país para la lucha armada por orden de Nicolás Maduro, en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe. Venezuela denuncia una 'guerra no declarada' y un plan para un cambio de régimen.

El ministro del Interior de Venezuela , Diosdado Cabello, anunció este viernes 19 de septiembre de 2025 durante una transmisión en VTV (Venezolana de Televisión) que el presidente Nicolás Maduro ha instruido al país a prepararse para una transición hacia la lucha armada . Cabello declaró que Maduro ordenó la preparación para esta eventualidad, enfatizando que la decisión no debería generar alarma entre la población.

Esta revelación se produce en un contexto de creciente tensión internacional, marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Sur, oficialmente justificado como una medida para combatir el narcotráfico. El gobierno venezolano, por su parte, interpreta esta acción como una estrategia encubierta destinada a propiciar un cambio de régimen en el país, denunciando lo que consideran una 'guerra no declarada'.\El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, respaldó esta postura, acusando a Estados Unidos de llevar a cabo acciones agresivas contra Venezuela. Padrino López cuestionó la justificación estadounidense del despliegue militar, argumentando que las operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el mar Caribe han resultado en la muerte de personas sin derecho a la defensa. Haciendo referencia a los ataques anunciados por EE. UU. contra embarcaciones, donde fallecieron personas, Padrino López instó a la comunidad internacional, incluyendo a países aliados y no aliados, a prestar atención a la situación. El despliegue militar estadounidense, que involucra al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4,500 soldados, ha sido justificado por Washington como una respuesta al narcotráfico proveniente de Venezuela. Además, se han enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico para participar en las operaciones en el Caribe. En respuesta a esta creciente presencia militar, Venezuela ha iniciado maniobras militares en la isla de La Orchila, buscando, según Padrino López, elevar el apresto operacional ante la 'amenaza' estadounidense.\El presidente Nicolás Maduro ha rechazado categóricamente la versión estadounidense, insistiendo en que el despliegue militar es un pretexto para desestabilizar su gobierno y establecer un gobierno títere en Venezuela que responda a los intereses de Washington. Maduro ha denunciado repetidamente las intenciones de Estados Unidos, acusándolo de buscar el derrocamiento de su gobierno. Sin embargo, el expresidente estadounidense Donald Trump negó haber mantenido conversaciones con miembros de su administración para planear un cambio de régimen en Venezuela. La situación política y militar en la región se torna cada vez más tensa, con acusaciones cruzadas entre las dos naciones. La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos y sus posibles repercusiones para la estabilidad regional. Las acciones de ambos países sugieren una escalada en las tensiones, lo que podría tener consecuencias significativas para la seguridad y la política en el Caribe y en la geopolítica global. La preparación para la lucha armada, anunciada por el gobierno venezolano, refleja la gravedad de la situación percibida desde Caracas y la determinación de defender la soberanía nacional





