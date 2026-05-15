Venezuela: transición democrática y elecciones en perspectiva

La entrevista se refiere al proceso de transición que afronta Venezuela después de la caída de Maduro y a la expectativa en torno a la transición democrática que se haga en el país sudamericano. También se habla de las elecciones del 28 de julio de 2024 y del permiso que pocos conocían de Nicolás Maduro en prisión.

En una entrevista, se refirió al proceso de transición que afronta Venezuela después de la caída de Maduro . La atención del continente y del mundo en general sigue en Venezuela .

A más de cuatro meses desde que se llevó a cabo la operación Resolución Absoluta que llevó a los arrestos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, crece la expectativa. La intriga está en torno a la transición democrática que se haga en el país sudamericano. Esto, después de los más de 10 años que Maduro estuvo en el poder y manteniendo las políticas de Hugo Chávez.

Tras la caída, el mandato lo asumió temporalmente Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta y es la hermana de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional; el órgano legislativo más importante. Sin duda, el principal antecedente previo a la captura fueron las elecciones del 28 de julio de 2024. Maduro compitió contra Edmundo González, quien tomó las banderas de María Corina Machado, la líder de la oposición.

Se tenía pensado que ella estuviera en el tarjetón, pero una serie de restricciones lo impidieron. Aquel día, la jornada estuvo marcada por tensión y concluyó con el Tribunal Supremo declarando a Maduro como ganador.

El permiso que pocos conocían de Nicolás Maduro en prisión: su hijo reveló cómo vive el exmandatario Más de un año después, Corina fue elegida el Premio Nobel de la Paz 2025 y, contra todo pronóstico, viajó a Europa, aunque no alcanzó a estar en la ceremonia en Oslo. El galardón lo recibió su hija en su honor.

Durante una entrevista con Christiane Amanpour en CNN, Machado habló de lo que depara y le dejó un mensaje a Rodríguez: ‘Ella tendrá incentivos y creo que es su última oportunidad para ser reconocida como una figura que contribuyó a una transición pacífica y ordenada a la democracia’





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