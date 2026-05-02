Venezuela: Un Llamado Urgente a la Libertad y la Justicia

La situación en Venezuela se agrava con persecución política, violaciones de derechos humanos y una crisis humanitaria. Se alza la voz en defensa de la democracia y se exige la liberación de presos políticos.

La situación en Venezuela continúa siendo crítica, con un creciente número de ciudadanos sufriendo persecución política y violaciones a sus derechos fundamentales. La necesidad de solidaridad internacional y de alzar la voz en defensa de la libertad, la justicia y la democracia en el país caribeño es más urgente que nunca.

Este llamado a la acción se intensifica ante la inminente celebración de elecciones atípicas en Fonseca, La Guajira, donde 32.653 ciudadanos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto, aunque bajo circunstancias complejas y con interrogantes sobre la transparencia del proceso. La situación de los presos políticos, muchos de los cuales han sido detenidos arbitrariamente y sometidos a torturas en centros de detención como El Helicoide, es particularmente alarmante.

La comunidad internacional debe prestar atención a estos casos y exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela. El clamor por la libertad y la justicia en Venezuela se extiende más allá de sus fronteras, resonando en la comunidad internacional.

La figura de una líder opositora, quien recibió el Premio Nobel de la Paz tras un año en la clandestinidad para evitar su arresto injusto, simboliza la valentía y la determinación del pueblo venezolano en su lucha por la democracia. Su experiencia, marcada por acusaciones infundadas de violencia e instigación a la invasión militar, pone de manifiesto la represión sistemática a la que se enfrentan los opositores al régimen.

El Comando Con Venezuela, el equipo de organización de esta líder, ha establecido más de 20 puntos de concentración en diversas ciudades venezolanas para coordinar acciones de protesta y movilización. Esta iniciativa demuestra la capacidad de organización y la resistencia del pueblo venezolano, a pesar de las dificultades y los riesgos que implica desafiar al poder establecido.

La solidaridad de países como Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Colombia y Perú es fundamental para apoyar la lucha por la democracia en Venezuela. La situación humanitaria en Venezuela se ha deteriorado significativamente en los últimos años, con millones de personas sufriendo de escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos.

La persecución política y la represión han exacerbado esta crisis, obligando a muchos venezolanos a abandonar su país en busca de mejores oportunidades y seguridad. La diáspora venezolana, que se ha extendido por todo el mundo, se ha convertido en una voz importante en la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela.

Es crucial que la comunidad internacional continúe brindando asistencia humanitaria a los venezolanos necesitados y que se intensifiquen los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis en el país. La celebración de elecciones libres, justas y transparentes, con la participación de todos los actores políticos y la observación internacional, es un paso fundamental para restaurar la democracia en Venezuela y garantizar el bienestar de su pueblo.

La impunidad debe terminar y los responsables de las violaciones a los derechos humanos deben ser llevados ante la justicia. El futuro de Venezuela depende de la unidad, la valentía y la determinación de su pueblo, así como del apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional. La esperanza de un Venezuela libre, justa y democrática sigue viva, y es responsabilidad de todos mantenerla encendida





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