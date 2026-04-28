Venezuela y Colombia Reactivan la Conexión Eléctrica en un Nuevo Capítulo de Integración

Los gobiernos de Venezuela y Colombia han firmado un acuerdo para restablecer la conexión de energía eléctrica, marcando un hito en la nueva etapa de cooperación binacional. La iniciativa busca fortalecer la infraestructura energética regional y abordar los desafíos del suministro eléctrico en Venezuela, especialmente en las zonas fronterizas.

La reciente firma de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Venezuela y Colombia marca un hito significativo en el restablecimiento de las relaciones y la cooperación energética entre ambas naciones.

Este convenio, anunciado por el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela este martes, tiene como objetivo principal reactivar la conexión de energía eléctrica, un paso crucial en la nueva fase de integración binacional que se está desarrollando tras la conversación directa entre los presidentes de ambos países hace apenas cuatro días. La iniciativa representa un esfuerzo conjunto para fortalecer la infraestructura energética regional y abordar los desafíos que han afectado el suministro eléctrico en Venezuela, particularmente en las zonas fronterizas.

El acuerdo, formalizado entre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) de Colombia, se fundamenta en la confianza mutua, la cooperación y una visión compartida de soberanía energética. El Ministerio venezolano enfatizó que esta alianza es un paso adelante para garantizar un suministro eléctrico más estable y confiable para ambos pueblos, aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre los términos y plazos del acuerdo.

El impulso a esta interconexión eléctrica se deriva directamente de la reunión celebrada en Caracas la semana pasada entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Durante este encuentro, ambos mandatarios expresaron su firme compromiso con la integración energética y gasífera de sus países. Se identificó la región occidental de Venezuela, que comparte frontera con Colombia, como una prioridad para la interconexión eléctrica.

Esta región, según reconoció Rodríguez, ha sido particularmente vulnerable a las consecuencias de la desinversión en el sistema eléctrico nacional, exacerbada por las sanciones internacionales que han dificultado la adquisición de repuestos y el mantenimiento adecuado de la infraestructura. La situación ha generado interrupciones frecuentes en el suministro eléctrico, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y obstaculizando el desarrollo económico de la zona.

La interconexión con Colombia se visualiza como una solución para mitigar estos problemas, permitiendo el intercambio de energía y la diversificación de las fuentes de suministro. Rodríguez anticipó que la interconexión eléctrica y gasífera están a punto de materializarse, aunque no se ofrecieron detalles concretos sobre los plazos o la capacidad de intercambio.

La problemática del suministro eléctrico en Venezuela es un desafío persistente que ha afectado a gran parte del país, especialmente en las regiones más alejadas de la capital. El gobierno venezolano ha atribuido estas fallas a la oposición política, a pesar de la presencia de militares encargados de la seguridad de las instalaciones del sector eléctrico.

Sin embargo, Rodríguez ha señalado consistentemente que las sanciones internacionales impuestas a Venezuela son un factor determinante en la crisis energética, ya que impiden la importación de repuestos esenciales y la realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo. La interconexión con Colombia, por lo tanto, se presenta como una alternativa estratégica para superar estas limitaciones y garantizar un suministro eléctrico más estable y confiable.

La reactivación de esta conexión no solo beneficiará a las comunidades fronterizas, sino que también podría contribuir a la recuperación económica de Venezuela y a la consolidación de la integración regional. El acuerdo representa un cambio significativo en la relación bilateral, marcando el inicio de una nueva era de cooperación y entendimiento mutuo en el ámbito energético y en otros sectores clave para el desarrollo de ambos países.

Se espera que en los próximos meses se revelen más detalles sobre la implementación del acuerdo y los beneficios concretos que aportará a la población de ambos países. La colaboración en materia energética es vista como un componente fundamental para la construcción de un futuro más próspero y sostenible para Venezuela y Colombia





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