Ventas de autopartes en Colombia crecen 15,6% y empleo sube 20,6%

El sector automotriz colombiano registra ingresos por $49,55 billones en 2025. Asopartes destaca expansión regional y creación de empleo con datos del DANE.

La industria de autopartes en Colombia experimentó un crecimiento significativo durante el año 2025, consolidándose como un motor económico clave para el desarrollo regional. Según el balance presentado por la Asociación del Sector Motriz y sus Partes ( Asopartes), los ingresos estimados de esta cadena productiva alcanzaron la cifra de $49,55 billones. Este resultado representa un incremento sustancial del 15,6% en comparación con los registros del año anterior, evidenciando una recuperación vigorosa del mercado interno.

Expansión comercial y proyecciones económicas

Los datos oficiales revelan que las ventas reales de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores aumentaron un 8,9% entre julio de 2025 y junio de 2026. Estas cifras fueron validadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y analizadas posteriormente por el gremio empresarial. El panorama refleja no solo un aumento en la facturación, sino también una expansión clara de la actividad comercial en diversos departamentos del país.

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Con base en estos resultados positivos, Asopartes proyecta que las actividades relacionadas con la fabricación, comercialización y mantenimiento de autopartes podrían generar ingresos cercanos a $28,46 billones en 2027. Esta proyección se sustenta en la robustez de la red actual, que cuenta con más de 65.000 establecimientos vinculados al sector motriz. Esta estructura incluye fabricantes, distribuidores, comercializadores, talleres de mantenimiento y empresas de servicios especializados con presencia nacional.

Liderazgo regional en Antioquia y Santander

El comportamiento comercial del sector no ha sido homogéneo en todo el territorio nacional, destacándose ciertas regiones por su dinamismo excepcional. Antioquia encabezó el crecimiento de las ventas reales de autopartes y accesorios, registrando una variación positiva del 19,6% entre julio de 2025 y junio de 2026. Este liderazgo territorial confirma la capacidad de la industria para generar desarrollo económico más allá de los principales centros empresariales tradicionales.

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Siguiendo a Antioquia, Santander reportó un crecimiento del 18,4%, mientras que Valle del Cauca avanzó con un 14,5%. Bogotá también mostró un resultado favorable con un aumento del 10,6%, seguido por Atlántico con un 10% y Cundinamarca con un 8,8%. Estas cifras demuestran oportunidades concretas para fabricantes, distribuidores y prestadores de servicios relacionados con el mantenimiento de vehículos en zonas con alta demanda.

Impacto laboral y formación técnica

Otro indicador destacado del balance es el comportamiento del empleo dentro de la cadena productiva. A julio de 2026, las actividades de autopartes y negocios relacionados ocupaban aproximadamente a 620.000 personas. Esta cifra equivale al 2,53% del total de la fuerza laboral nacional y representa un crecimiento notable del 20,6% frente a julio de 2025, cuando se contabilizaban cerca de 514.000 personas ocupadas.

Los datos provienen de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE y fueron analizados por el Centro Virtual de Negocios (CVN) para Asopartes. El incremento refleja la importancia estratégica de esta industria en el mercado laboral colombiano, tanto por los puestos de trabajo vinculados directamente con la comercialización y fabricación de repuestos como por las actividades de mantenimiento especializado.

Comercio internacional y exportaciones estratégicas

El comercio internacional mantiene un peso relevante en el desarrollo de esta industria, con importaciones colombianas de autopartes que alcanzaron US$2.377,6 millones durante 2025. En cuanto a las exportaciones, las baterías para vehículos fueron el principal producto de la industria nacional, representando el 55,81% del valor total exportado ese año. Los Estados Unidos, México y Ecuador se posicionaron como los principales mercados compradores.

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Estos destinos representan oportunidades vitales para ampliar la presencia internacional de los fabricantes nacionales. Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo del gremio, afirmó que desde Asopartes trabajan para traducir el potencial industrial en mayor competitividad y acceso a nuevos mercados. Además, mediante su Centro de Entrenamiento Técnico y Comercial (CETEC), se contabilizaron 1.479 inscripciones en 26 actividades de formación entre febrero y septiembre de 2026.