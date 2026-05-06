Venture capital en Colombia: desafíos en rondas de crecimiento y oportunidades en etapas tempranas

El ecosistema de venture capital en Colombia enfrenta retos en las rondas de crecimiento, pero mantiene su dinamismo en etapas tempranas. Emprendimientos con propósito y modelos basados en inteligencia artificial se destacan como oportunidades clave, impulsados por la resiliencia de los fundadores y avances regulatorios como la Ley Fintech.

El panorama del venture capital en Colombia enfrenta desafíos significativos, especialmente en las rondas de crecimiento, mientras que la inversión en etapas tempranas mantiene su dinamismo.

Según Miguel Vanegas, venture partner de Impacta VC, el ecosistema colombiano se caracteriza por su resiliencia y capacidad de adaptación, a pesar de las limitaciones de capital en la región. En una entrevista con Portafolio, destacó la importancia de fortalecer la certeza jurídica para aumentar la confianza en el sector y resaltó el creciente interés por emprendimientos con propósito, capaces de resolver problemas estructurales y mejorar la calidad de vida de las personas.

Más de 5.000 horas al año se dedican a trámites burocráticos, un costo oculto que enfrentan las empresas y emprendedores en el país. Los modelos basados en inteligencia artificial se perfilan como una de las principales oportunidades de inversión, impulsados tanto por brechas históricas en la región como por la evolución del talento local. Colombia se ha posicionado como un mercado clave en esta estrategia, con compañías como Muta, Quipu y Carryt destacándose en el portafolio de Impacta VC.

Latinoamérica presenta desafíos únicos que no existen en mercados más desarrollados, lo que permite a las startups abordar problemas reales en industrias con alta fricción y resistencia a la adopción tecnológica. En Colombia, factores como la articulación entre el sector público y privado, avances regulatorios como la Ley Fintech y la creciente calidad de los fundadores, quienes buscan replicar y escalar casos de éxito como Rappi o Platzi, impulsan el interés de los fondos de venture capital.

El emprendedor colombiano se distingue por su resiliencia y capacidad de adaptación, lo que ha llevado a una reducción en los flujos de dinero hacia empresas menos saludables y a un enfoque en la rentabilidad. Según el Venture Capital Efficient Index (VEI), Colombia se posiciona entre los ecosistemas más maduros de la región, solo por detrás de Chile, Brasil y Uruguay.

En términos de escalabilidad, hay un cambio de mentalidad en los equipos emprendedores, con una mayor tendencia a construir modelos de negocio de alcance regional o que atiendan mercados maduros como el de Estados Unidos. Aunque queda mucho por mejorar, el país avanza en la dirección correcta. En cuanto a los sectores con mayores oportunidades de inversión, el fintech sigue siendo uno de los más dinámicos, impulsado por la falta de inclusión financiera y las ineficiencias en el mercado.

Los modelos respaldados en inteligencia artificial también tienen un potencial enorme, con equipos emprendedores que han logrado construir proyectos de talla mundial con pocos recursos. Para ser atractivo para un fondo como Impacta VC, un emprendimiento debe tener una base tecnológica sólida y la capacidad de construir confianza a través de una narrativa coherente entre sus acciones, enfoque y propósito. El equipo es fundamental, con personas capaces de transformar realidades y construir empresas con alcance global.

El perfil del emprendedor latinoamericano ha cambiado significativamente en los últimos años, con una mentalidad más orientada a construir compañías globales y reinventar industrias. Este cambio ha sido clave para que firmas globales tengan interés en respaldar compañías en la región





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