La exprimera dama Verónica Alcocer cuestiona la eficacia de la Fiscalía tras revelar archivos de Eva Ferrer. Analizamos las acusaciones, los chats íntimos y el contexto judicial en Colombia.

La exprimera dama de la Nación, Verónica Alcocer, emitió un pronunciamiento formal tras la filtración masiva de contenido digital atribuido a Eva Ferrer, antigua asesora y supuesta amiga del presidente colombiano Gustavo Petro. La publicación de estos elementos, revelada por el medio Noticias RCN el pasado domingo, incluye archivos que detallan interacciones personales y profesionales, lo que ha intensificado el escrutinio judicial sobre la supuesta red de tráfico de cocaína que Ferrer alega descubrir y que vincula directamente a Alcocer con Venezuela.

Desafío a la reserva fiscal por filtraciones masivas

Verónica Alcocer expresó absoluta tranquilidad respecto a las pruebas presentadas por el medio de comunicación, destacando que los supuestos elementos de juicio se limitan a fotografías de encuentros sociales y familiares íntimos que no constituyen evidencia de los delitos graves de los que es acusada. Sin embargo, la exesposa del expresidente enfatizó que el verdadero problema radica en la capacidad de la Fiscalía General de la Nación para proteger la confidencialidad del caso, señalando que las filtraciones contradicen los anuncios recientes sobre medidas de reserva y generan serios interrogantes sobre la eficacia de las autoridades, incluida la Procuraduría, en garantizar la seguridad de sus actuaciones judiciales.

Also read Fiscalía investiga a Verónica Alcocer por supuestas redes de corrupción con Eva Ferrer

Contradicciones entre la relación pública y los chats íntimos

Los más de cuarenta gigabytes de información recuperada del teléfono celular de Eva Ferrer, de nacionalidad catalana, muestran un contraste significativo entre la narrativa pública de Alcocer y las comunicaciones privadas. En una entrevista concedida a José Manuel Acevedo, director del medio emisor, la exprimera dama definió su vínculo con la exasesora como estrictamente profesional y negó que Ferrer fuera una persona de su absoluta confianza. No obstante, los registros digitales demuestran una cercanía mucho mayor, como lo evidencia un audio de voz enviado por Alcocer el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, donde se dirige a Ferrer como amiga hermosa y le desea un feliz vuelo, agradeciendo su compañía y mencionando que ya la extrañan en la casa, lo que sugiere una intimidad emocional y doméstica que trasciende lo meramente laboral.

Advertisement

Uso de la Casa Militar y la agenda logística

Los hallazgos en el dispositivo de Ferrer revelan que la catalana asumía tareas de alta sensibilidad y logística personal de la familia presidencial, incluyendo la gestión de viajes y la adquisición de artículos de lujo. La confianza depositada en ella fue tal que su conductor y escolta personal de Verónica Alcocer permanecía a su disposición para recogerla cuando ella llegaba de Barcelona a Colombia. En una de las grabaciones, Ferrer se comunica con Iván, identificado como jefe de seguridad de la exprimera dama, para notificarle su aterrizaje y solicitar instrucciones para encontrar al personal designado, lo que confirma el acceso privilegiado de Ferrer a los protocolos de seguridad y al entorno inmediato de la exfamilia presidencial durante la gestión de Gustavo Petro.

Impacto en la investigación y el proceso judicial

La materialidad de estos chats, fotografías y audios entregados a la Fiscalía y a la Procuraduría busca respaldar los señalamientos de Ferrer sobre un supuesto esquema delictivo, pero también expone las tensiones internas y las dinámicas de poder dentro del entorno del expresidente. Alcocer concluyó su declaración afirmando que la justicia debe buscar la verdad objetiva y no alimentar el espectáculo mediático generado por estas revelaciones selectivas. El caso continúa en curso, mientras las autoridades enfrentan el desafío de investigar las acusaciones graves de narcotráfico y corrupción basadas en evidencia digital que ahora es de dominio público, lo que podría alterar la trayectoria de la investigación y las percepciones sociales sobre la integridad de los altos funcionarios del gobierno anterior.