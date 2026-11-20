Verónica Alcocer rechaza haber intervenido indebidamente en el proyecto Colombia, Despensa y Cocina de Tradición, tras declaraciones de Eva Ferrer ante la PGN.

La exprimera dama Verónica Alcocer respondió a las declaraciones de Eva Ferrer, quien fue su mano derecha y se desempeñó como consejera presidencial para la Reconciliación Nacional, sobre presuntos intereses en los contratos del proyecto Colombia, Despensa y Cocina de Tradición. La respuesta fue difundida por Verónica Alcocer a través de una publicación en su cuenta de X.

En ese mensaje, Verónica Alcocer rechazó haber intervenido irregularmente en la iniciativa y cuestionó las afirmaciones que Eva Ferrer presentó ante la Procuraduría General de la Nación (PGN). La noticia se encuentra en desarrollo, según el reporte original.

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Verónica Alcocer niega injerencia indebida en las cocinas

Verónica Alcocer afirmó que Eva Ferrer tergiversó ante la PGN el alcance del proyecto de cocinas, y sostuvo que ella no tuvo injerencia indebida en la iniciativa. La frase fue publicada en X junto con las razones de su defensa.

Verónica Alcocer compartió también un comunicado de su abogado, Ricardo Gaviria, en el que se detallan los argumentos jurídicos y factuales de su posición. El documento busca responder punto por punto a lo que Eva Ferrer planteó ante el organismo de control.

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La controversia gira en torno a presuntos intereses vinculados a los contratos del proyecto Colombia, Despensa y Cocina de Tradición. Según lo publicado, la discusión se centra en quién tuvo influencia sobre la estructuración y la aprobación de los convenios asociados.

La defensa de Ricardo Gaviria apunta a Eva Ferrer

Ricardo Gaviria, abogado de Verónica Alcocer, sostuvo que los intereses económicos relacionados con el proyecto no correspondían a Verónica Alcocer, sino que estarían vinculados con actuaciones de Eva Ferrer durante la estructuración de la iniciativa. Según la defensa, la responsabilidad recaería en decisiones tomadas por la exconsejera.

Ricardo Gaviria rechazó de manera directa la versión de que Eva Ferrer se hubiera negado a aprobar el convenio de cocinas por considerarlo costoso. Sobre ese punto, el abogado señaló que no es cierto que Eva Ferrer se negara a aprobar el convenio por ese motivo.

De acuerdo con Ricardo Gaviria, Eva Ferrer estructuró y presentó un proyecto de inversión con un presupuesto aproximado de $37.386 millones para el período 2023-2026. La defensa añadió que, desde el diseño inicial, Eva Ferrer habría priorizado la difusión masiva y las herramientas digitales de comunicación.

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La defensa también señaló que Eva Ferrer habría incorporado una propuesta de un proveedor que ella misma habría impulsado. Estas afirmaciones corresponden a la versión de Ricardo Gaviria y no reflejan una determinación de la PGN.

Impacto del caso y lo que aún falta por conocer

El cruce público entre Verónica Alcocer y Eva Ferrer deja en el centro del debate el manejo de un presupuesto de $37.386 millones para el período 2023-2026. La disputa afecta la confianza en la forma como se estructuraron los contratos del proyecto Colombia, Despensa y Cocina de Tradición.

El texto original no incluye una respuesta de Eva Ferrer al comunicado de Ricardo Gaviria, ni precisa fechas para nuevas actuaciones de la Procuraduría General de la Nación. Por ahora, la versión de Verónica Alcocer y de su defensa se conoce únicamente por la publicación en X y el comunicado del abogado.

Mientras el caso avanza, la información disponible permite seguir las dos posiciones enfrentadas: la de Eva Ferrer, presentada ante la PGN, y la de Verónica Alcocer, que niega haber tenido injerencia indebida. Los próximos pasos dependerán de lo que determine el organismo de control.