La Universidad Nacional confirmó la falsificación de un título de Ingeniería de Minas atribuido a la congresista del Pacto Histórico Verónica Estrada.

La congresista Verónica Estrada, del Pacto Histórico, es señalada por haber falsificado un título de Ingeniería de Minas. La Universidad Nacional confirmó la falsificación ante diferentes medios y representantes, después de que el activista digital conocido como 'Rentas' revelara el caso. La información fue expuesta por el columnista y periodista de este diario, Melquisedec Torres.

El hecho adquiere un matiz particular porque Estrada figura como coautora de un proyecto de ley impulsado por la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal. La iniciativa busca evitar precisamente este tipo de hechos, es decir, la presentación de documentación académica falsa.

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Un sistema de consulta pública para títulos académicos

El proyecto de ley tiene como propósito principal crear un sistema de consulta pública de títulos académicos de educación superior. La propuesta apunta a que cualquier persona pueda verificar la validez de un título universitario.

Según el planteamiento incluido en el proyecto, todo tipo de entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general son víctimas de la presentación y acreditación de documentación académica falsa. De acuerdo con el texto, esta práctica involucra a contratistas, funcionarios y trabajadores del sector privado al momento de contratar.

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El mismo argumento señala que la Fiscalía y entes de control como la Procuraduría también son víctimas de este flagelo. Por ello, el proyecto presenta la consulta pública como una herramienta para proteger tanto a las instituciones del Estado como a los ciudadanos.

Coautoría de Verónica Estrada y debate en el Pacto Histórico

La congresista Verónica Estrada aparece como coautora de la iniciativa presentada por María Fernanda Carrascal, pese a la denuncia sobre la falsificación de su título de Ingeniería de Minas. Esa contradicción es el elemento que más llama la atención del caso.

En el material consultado no aparecen declaraciones de Verónica Estrada sobre la denuncia ni una postura oficial del Pacto Histórico frente a la situación. Tampoco se detalla si la Universidad Nacional ha iniciado acciones adicionales contra el título cuestionado.

La fuente también plantea que el problema podría extenderse a las listas del Pacto Histórico al Congreso de la República, aunque el texto no explica de qué manera ni aporta datos que lo respalden.

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Impacto en la contratación pública y próximos pasos

Un sistema de consulta pública de títulos permitiría verificar la autenticidad de la formación académica de contratistas, funcionarios y trabajadores antes de firmar un vínculo con entidades públicas o privadas. Para los ciudadanos, supondría una herramienta directa de comprobación.

La fuente no precisa fechas de debate, ponencias ni el estado de trámite del proyecto de ley en el Congreso de la República. Tampoco indica si la consulta pública se implementaría a través de la Universidad Nacional u otra entidad.

Por ahora, la confirmación de la Universidad Nacional es el dato institucional central del caso, y el debate sobre la coautoría del proyecto por parte de Verónica Estrada continúa abierto a partir de la información publicada.