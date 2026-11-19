La Universidad Nacional confirma que el diploma de Verónica Estrada no es auténtico. La representante del Pacto Histórico enfrenta investigaciones por presunta falsedad documental en Colombia.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Verónica Estrada Holguín, se encuentra actualmente bajo escrutinio público y legal tras la confirmación oficial de la Universidad Nacional de Colombia sobre la inexistencia de su título profesional en Ingeniería de Minas. Esta institución educativa ha declarado expresamente que el registro de diplomas presentado por la legisladora no fue expedido por ninguna de sus sedes, abriendo la vía para que el caso sea elevado a las autoridades jurisdiccionales competentes por presunta falsedad en documento público.

Confirmación oficial de la Universidad Nacional

El punto de partida de esta controversia pública se consolidó cuando la Universidad Nacional respondió formalmente a un derecho de petición, aclarando que la copia del registro de la carrera de Ingeniera de Minas y Metalurgia, la cual la congresista había exhibido ante diferentes entidades, carece de validez institucional. La rectoría de la universidad estableció claramente que el documento no fue generado por su estructura administrativa ni académica, lo que constituye el primer elemento fáctico que desdibuja la trayectoria profesional declarada por Estrada Holguín en sus perfiles políticos.

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Ante esta revelación institucional, la Universidad Nacional anunció formalmente que pondrá toda la evidencia recabada en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales competentes. Este paso jurídico es fundamental, ya que transforma una disputa política en un proceso que puede derivar en responsabilidades penales por la presunta falsedad en documento público, una acción que se suma a otras denuncias recientes que han involucrado a figuras del petrismo, como el caso de la exgobernadora Juliana Guerrero.

Rechazo de firma por exdecana y errores cronológicos

La credibilidad del diploma cuestionado se vio severamente afectada por el desmintido público de Verónica Botero Flórez, quien fungía como decana de la Facultad de Minas de la Nacional en los periodos en los que la congresista afirmaba haber cursado sus estudios. En sus redes sociales, Botero Flórez negó rotundamente que su firma aparezca en el documento, corrigiendo a un usuario que sugería dudas sobre su autenticidad al afirmar que la firma no es de ella y que el título es falso completamente.

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Además de la firma fraudulenta, el periodista y columnista Melquisedec Torres publicó análisis detallados que destapan inconsistencias cronológicas imposibles en una trayectoria académica real. Según los datos compartidos por el periodista, el diploma muestra a Verónica Estrada cursando materias en la Facultad de Minas en el año 2016, mientras que los registros académicos indican que se graduó de bachiller en noviembre de 2017, creando una contradicción temporal que sugiere una elaboración tardía y artificial del documento.

Problemas en sistema de autenticación y controversia reciente

Una investigación adicional realizada por el creador de contenido Rentas, conocido por su vigilancia activa sobre el control político en redes sociales, reveló que el nombre de Verónica Estrada no figura en el sistema de autenticación de certificados del COPNIA, es decir, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. La ausencia de su nombre en esta base de datos oficial es un indicio fuerte de que podría haber falsificado su tarjeta profesional, requisito indispensable para ejercer la ingeniería en Colombia de manera legal.

Esta situación se entrelaza con una polémica previa que ocurrió esta misma semana, cuando la congresista antioqueña fue corregida públicamente por el canciller Omar Bula durante un debate de control político. En aquel incidente, Estrada mencionó el término magnesio en lugar de manganeso, un error técnico significativo que fue capturado y viralizado por el activista mencionado anteriormente, quien publicó cerca de las 8 de la noche de este miércoles que su título es falso, señora Verónica Estrada, vinculando ambos eventos como parte de un patrón de falta de rigor profesional.

Inconsistencias laborales y cotización a seguridad social

Las dudas sobre la validez de sus credenciales profesionales también se extienden a su experiencia laboral declarada, ya que el columnista Melquisedec Torres señaló que, aunque la parlamentaria afirma haber trabajado como ingeniera de minas en una empresa privada entre marzo de 2024 y diciembre de 2024, los registros de cotización no respaldan esta afirmación. Durante esos periodos específicos, no se encontraron meses completos de cotización a salud y pensión, lo que contradice su relato sobre una actividad profesional activa y regular en el sector minero durante el último año.

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En conclusión, la combinación de la negativa de la Universidad Nacional de reconocer el diploma, la否认 de la exdecana sobre su firma, la inexistencia del nombre en el COPNIA y las inconsistencias en los registros de salud y pensiones, ha colocado a Verónica Estrada en una posición legal y política vulnerable. El caso avanza hacia las autoridades competentes mientras el escrutinio público sobre la integridad de las credenciales académicas de los congresistas del Pacto Histórico sigue intensificándose.