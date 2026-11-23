Análisis detallado del escándalo de títulos falsos de la congresista Verónica Estrada, su ascenso rápido al Pacto Histórico y las investigaciones sobre su trayectoria en zonas mineras.

La imagen de la congresista Verónica Estrada, sonriente en su curul con un letrero que exigía la renuncia del ministro por falta de preparación, ha generado una profunda ironía política. Menos de una semana después de ese gesto público, la representante por Antioquia del Pacto Histórico se encuentra en el centro de un escándalo masivo tras la confirmación de al menos tres diplomas académicos falsos. Este descubrimiento ha desencadenado un interrogante fundamental sobre cómo una joven de apenas 27 años logró ascender tan rápidamente a los altos cargos de una coalición de izquierda tan compleja como el Pacto Histórico.

Orígenes académicos y desertión escolar

Las fuentes en el municipio de Caramanta, ubicado en el suroeste de Antioquia, revelan que Estrada creció en una familia humilde del sector La Agujada del barrio San José, junto a su madre y su hermano. Su paso por la institución educativa Juan Pablo Gómez Ochoa estuvo marcado por graves dificultades académicas y disciplinarias, incluyendo conflictos con los docentes. Estas problemáticas culminaron en su deserción escolar en 2017, tras haber repetido el grado octavo, lo que contrasta con los títulos superiores que posteriormente afirmaría poseer.

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Trayectoria en zonas mineras de Caldas y Antioquia

Desde 2018, Estrada se trasladó al vecino municipio de Marmato en el departamento de Caldas para trabajar en las minas locales. Las fuentes indican que durante este periodo su nombre no estaba asociado con ningún liderazgo social o minero reconocible en el territorio. Posteriormente, entre 2022 y 2023, participó activamente en la campaña presidencial de Gustavo Petro, apoyando al dirigente local Rubén El Mono Vélez. Sin embargo, su presencia en Caramanta no logró atraer votos significativos; de un padrón electoral de casi 5.000 personas, el Pacto Histórico obtuvo apenas 629 votos sumando todas las categorías electorales.

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Conexiones políticas y el papel de Luis Llinás

El ascenso político de Verónica Estrada estuvo estrechamente vinculado a su militancia en la corriente Colombia Humana, el partido de Gustavo Petro. A finales de 2024, durante la segunda asamblea nacional de la organización en Bogotá con cerca de 2.000 delegados, logró convertirse en delegada de Caramanta. Un factor clave en su consolidación fue Luis Llinás Chica, tesorero de la campaña Petro en Antioquia en 2022. Desde marzo hasta septiembre de 2025, Estrada trabajó en la Dian bajo la petición expresa de Llinás y su hermano José Ignacio, ocupando un cargo que la conectaba con la Agencia Nacional de Minería.

Actividad controversial en Buriticá y Bajo Cauca

Registros laborales señalan que en 2024 Estrada trabajó en Buriticá como ingeniera de Minas, un cargo imposible ya que la Universidad de Antioquia no ofrece dicha pregrado. En esta zona, el concejal Andrés Rodríguez la denunció junto a la lideresa Teresa Mazo, acusándolas de instigar protestas en el conflicto entre mineros ancestrales y Zijin Continental Gold. Además, se menciona su presencia en las zonas mineras de Cáceres y Caucasia en el Bajo Cauca, aunque otros líderes alternativos niegan cualquier vínculo real con estos procesos sociales.