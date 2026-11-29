La congresista del Pacto Histórico Verónica Estrada enfrenta suspensión por títulos académicos falsos y vínculos con contratos cuestionados de la Alcaldía de Medellín.

La representante a la Cámara por Antioquia, Verónica Estrada, se encuentra actualmente suspendida y sin remuneración debido a la confirmación de irregularidades en su currículum académico y la revelación de vínculos profundos con el entorno del exalcalde Daniel Quintero. Esta figura política, que ascendió con rapidez dentro del Pacto Histórico durante 2025, se ha convertido en el epicentro de un escándalo político que combina denuncias de fraude en títulos universitarios con investigaciones sobre contratos públicos cuestionados.

Vínculos con contratos de la Alcaldía de Daniel Quintero

Las investigaciones periodísticas han establecido que Estrada tuvo conexiones directas con fundaciones que recibieron cuantiosos recursos de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, entre 2020 y 2023. Entre estas organizaciones destaca la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (Fipu), entidad que obtuvo un flujo financiero millonario de Telemedellín para ejecutar una estrategia propagandística en favor del exmandatario. Estas alianzas han sido fundamentales para comprender el contexto en el que se desarrolló su ascenso político en la región antioqueña.

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La relación no se limita al ámbito empresarial o de fundaciones. Luis Eduardo Llinás, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tuvo un papel clave en la trayectoria de la congresista. Llinás contrató previamente los servicios de Estrada para la Dirección General de la entidad estatal, lo que generó sospechas sobre el uso de recursos públicos para promover figuras políticas afines. Este antecedente profesional es central en la análisis de su perfil y las críticas que ha recibido desde el sector público y la oposición.

Irregularidades en el proceso electoral del Pacto Histórico

El camino hacia el Congreso no estuvo exento de controversias internas y disputas legales. Durante la consulta interna que se desarrolló entre agosto y octubre de 2025, surgieron acusaciones de manipulación en la selección de candidatos. El periodista Jorge Espinosa reportó que, desde agosto de 2025, se documentaron presuntas irregularidades en el proceso de Colombia Humana, entonces un partido independiente, para elegir a los aspirantes al Congreso. El ambiente estaba marcado por tensiones entre los diferentes bloques que buscaban consolidar una lista unitaria.

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Una acción de tutela presentada por el aspirante José René Velásquez detalló cómo la senadora Isabel Zuleta y el representante Alejandro Toro habrían intervenido para reducir el número de precandidatos de nueve a cuatro. Entre los seleccionados estaba Verónica Estrada. La Corte Constitucional amparó los derechos de Velásquez el 26 de septiembre de 2025, ordenando resolver la impugnación en 48 horas, lo que evidencia la disputada naturaleza de su participación en la lista electoral. Esta decisión judicial puso en evidencia la fragilidad del proceso democrático interno de la colectividad.

Fraude académico y suspensión inmediata del CNE

El punto de quiebre definitivo ocurrió el 23 de octubre de 2025, cuando la Universidad Nacional de Colombia informó oficialmente al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) que Verónica Estrada nunca había egresado de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Esta confirmación llegó apenas tres días después de que Estrada obtuviera más de 7.000 votos en la consulta interna del Pacto Histórico, lo que le había asegurado su lugar en las elecciones que le otorgaron un escaño en el Capitolio Nacional. La revelación desencadenó una investigación administrativa inmediata por parte del Registraduría Nacional del Estado Civil (CNE).

Como resultado de la validación académica negativa, el CNE procedió a formular cargos formales contra el Pacto Histórico por presuntas irregularidades en la selección de sus candidatos. Estrada enfrenta la consecuencia directa de su suspensión y la pérdida de su salario, lo que marca el fin abrupto de su mandato legislativo. Este caso resalta la importancia de la verificación rigurosa en los procesos electorales y las responsabilidades que recaen sobre las plataformas políticas al incluir a candidatos con credenciales cuestionables.

Desmarque político y próximas consecuencias legales

Frente al escándalo, tanto Luis Eduardo Llinás como Alejandro Toro han adoptado una postura de distanciamiento. Llinás declaró a El Tiempo que se sentía "asaltado en su buena fe", mientras que Toro instó a la colectividad a tomar los correctivos necesarios. Por su parte, Verónica Estrada no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos, limitándose a afirmar que se prepara para defenderse ante las autoridades competentes. La situación permanece tensa mientras se definen los pasos legales y políticos que seguirán en el escenario nacional.

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Adicionalmente, la representante enfrenta otras complicaciones derivadas de denuncias periodísticas que vinculan a allegados suyos en el municipio de Caramanta con nombramientos en notarías poco antes del cambio de gobierno. Estas acusaciones se suman al cúmulo de problemas legales que aquejan a su figura. La comunidad política y la ciudadanía antioqueña observan con atención el desenlace de las investigaciones, que podrían tener implicaciones más amplias para el Pacto Histórico y sus estructuras de poder en la región. La suspensión actual sirve como medida precautelativa mientras se dilucidan todas las responsabilidades administrativas y penales involucradas.