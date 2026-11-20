La congresista Verónica Estrada fue citada por la Fiscalía en Colombia por presunta falsedad en documento académico. No compareció tras denuncias de la Universidad Nacional.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Verónica Estrada Holguín, se encuentra en el centro de una investigación penal por presunta falsedad en documento público. La Fiscalía General de la Nación de Colombia emitió dos citaciones formales para que la congresista presentara descargos, pero ella no acudió a ninguna de las diligencias a pesar de los requerimientos oficiales desde el año pasado.

Denuncias académicas de la Universidad Nacional

El inicio formal de este conflicto legal se remonta a abril de 2024, momento en el cual la Universidad Nacional de Colombia notificó a las autoridades la falsedad del diploma presentado por Estrada. La entidad universitaria detectó la inconsistencia tras una solicitud de verificación realizada por la empresa Continental Gold, empresa que exigió confirmar la autenticidad de la formación profesional de la legisladora.

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Al revisar sus registros internos, la Universidad Nacional confirmó que Verónica Estrada no figuraba como estudiante ni como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Esta negativa académica fue el detonante que permitió a la institución presentar una denuncia penal ante la Fiscalía por los hechos relatados hasta la fecha.

Evidencia de falsificación y COPNIA

En un segundo episodio registrado durante 2025, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) solicitó la verificación de otro documento académico presentado por la congresista para tramitar su matrícula profesional. La Universidad Nacional volvió a desconocer la autenticidad del título y radicó una nueva denuncia en noviembre de ese año ante las mismas autoridades.

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Los expertos señalaron inconsistencias críticas en la documentación, como una numeración de diploma que correspondía a un egresado distinto graduado en agosto de 2011. Además, la firma presente en el documento no correspondía a la decana de la Facultad de Minas de entonces ni a otros directivos que ocuparon ese cargo durante los periodos alegados.

Impacto contractual con la DIAN

Las acusaciones han trascendido el ámbito estrictamente académico para afectar la contratación estatal. En marzo de 2025, Verónica Estrada suscribió un contrato con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) valorado en 78 millones de pesos. Este acuerdo tenía como objetivo apoyar actividades relacionadas con estudios, lineamientos y políticas de control y fiscalización del sector minero en el país.

El cuestionamiento de su perfil profesional mediante documentación falsa impacta directamente en la validación de dicho contrato. La legisladora presentó los títulos cuestionados como parte fundamental para acreditar su experiencia y competencia técnica para desarrollar las funciones encomendadas por la entidad tributaria nacional.

Desmentidos y inconsistencias adicionales

La defensa de la Universidad Nacional se formalizó mediante un derecho de petición en el que aclaró que la copia del registro de diplomas presentada no fue expedida por la institución. La rectoría anunció que pondría el caso en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente por la presunta falsedad en documento público.

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Verónica Botero Fernández, quien fue decana de la Facultad de Minas cuando Estrada afirmó haber cursado estudios allí, desmintió la autenticidad de la firma en redes sociales. Ella calificó de falso completamente el documento y negó ser la autora de la firma que aparece en el título presentado.

Investigadores adicionales han encontrado que el título lista materias cursadas en 2016, mientras que el acta de grado indica que la congresista se graduó de bachiller en noviembre de 2017, lo que hace cronológicamente imposible dicha formación. Asimismo, no consta su cotización a salud y pensión en el sector minero durante los meses declarados de trabajo en 2024.

Denuncias cruzadas en el sector

Paralelamente, la Universidad de Antioquia negó haber expedido el diploma y el acta de grado atribuidos a Verónica Estrada en un proceso de contratación con la empresa Apolo-Sima Soluciones. Estas denuncias acumuladas demuestran un patrón de uso de documentación académica falsa en múltiples contextos laborales y políticos.

Verónica Estrada no aparece registrada en el sistema de autenticación de certificados del COPNIA, lo que refuerza la hipótesis de que falsificó su tarjeta profesional. La investigación criminal continúa mientras la congresista mantiene su curul y evita las citaciones de la Fiscalía por este caso de supuesta falsedad documental.