Antioquia se lleva la corona tras ganar el concurso en Cartagena. Buenaventura fue virreina. La nueva reina representará a Colombia en Japón.

La representante de Antioquia, Verónica Hernández, ha sido oficializada como la nueva Señorita Colombia 2026. La elección definitiva se llevó a cabo el lunes 16 de noviembre en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, durante una ceremonia de gala que reunió a las principales figuras del sector de la belleza en el país.

El Evento Definitivo en Cartagena de Indias

Este lunes 16 de noviembre marcó el cierre oficial del proceso de selección para determinar quién ostentaría la corona nacional. La velada fue transmitida desde Cartagena de Indias y contó con la presentación de las 26 aspirantes restantes. Las candidatas desfilaron primero con elegantes trajes de gala y posteriormente lucieron vestidos de baño ante el jurado y el público presente.

Also read Noche de Elección y Coronación de Señorita Colombia 2026 en Cartagena

La conducción del evento estuvo a cargo de dos ex reinas de gran reconocimiento en la industria. Carolina Cruz y Andrea Tovar lideraron la narrativa de la noche, guiando a las asistentes por las distintas etapas de la competición. El escenario elegido fue el Centro de Convenciones de Cartagena, una ubicación emblemática que suele ser sede de importantes acontecimientos culturales y sociales.

Resultados Oficiales y Posiciones de las Finales

Verónica Hernández, de 25 años y estudiante de Mercadeo y Publicidad, se impuso con fuerza para convertirse en la soberana del certamen. Además de recibir la corona y el cetro tradicionales, la ganadora obtuvo un anillo simbólico y una beca completa para un semestre de posgrado en el Politécnico Gran Colombiano. Esta inversión educativa destaca el compromiso de la organización con el desarrollo académico de sus titularas.

Advertisement

La estructura de la corte real se completó con la designación de las princesas y la virreina. En tercer lugar, Cauca fue coronada por María Paula Berrio, Señorita Cartagena 2025. La segunda princesa correspondió a Huila, quien recibió su título de manos de Luisa Fernanda Reina, Señorita Risaralda 2025.

La primera princesa fue designada para Valle, con la distinción entregada por Martha Otero Blanco, Señorita 2025. En el puesto de mayor jerarquía secundaria, Buenaventura fue elegida como virreina, consolidando una noche donde la diversidad geográfica de las regiones colombianas quedó plenamente representada en el podio final.

El Perfil de la Nueva Soberana Nacional

Verónica Hernández no solo es una modelo destacada, sino una profesional en formación con un propósito claro. Nacida en Antioquia, su interés profesional se centra en trabajar con mujeres en condición de vulnerabilidad. Este enfoque social añade una capa significativa a su perfil como embajadora de la belleza, alineándose con las tendencias actuales de empoderamiento femenino.

Su presencia en las redes sociales también refleja un impacto considerable previo a su coronación. En su cuenta de Instagram, Verónica contaba con casi 70 mil seguidores al momento de ser coronada. Esta base de audiencia indica un fuerte compromiso con el público y una capacidad establecida para conectar con las nuevas generaciones a través de plataformas digitales.

Advertisement

Próximos Pasos y Representación Internacional

El triunfo nacional abre automáticamente las puertas para la participación en el escenario mundial. Verónica Hernández representará a Colombia en el concurso Miss International, que se llevará a cabo en Japón. Este destino no es casual, dado que la actual titular, Catalina Duque Abreu, se encuentra compitiendo o residenciada en dicho país.

La ceremonia de traspaso de poder siguió un protocolo tradicional respetuoso con la historia del certamen. La encargada de colocar la corona sobre la cabeza de Verónica fue la ex Señorita Colombia, Daniela Álvarez. Este acto simboliza la continuidad del legado y la transmisión de responsabilidades de una generación de reinas a la siguiente, cerrando un ciclo en la historia del Concurso Nacional de Belleza.