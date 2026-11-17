Verónica Hernández gana el título en Cartagena mientras expertos y público analizan la homogeneidad facial en los certámenes de belleza en Colombia.

La noche del lunes 16 de noviembre, el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala en Cartagena fue el escenario principal de la coronación de Verónica Hernández Gómez como Señorita Colombia 2026-2027. La representante de Antioquia derrotó a 26 aspirantes provenientes de todas las regiones del país para asumir la máxima corona de belleza nacional. Este triunfo marca la octava vez que Antioquia ostenta el título histórico en el Concurso Nacional de Belleza y consolida el dominio regional con su segunda victoria en solo tres años.

Hernández Gómez, de 25 años de edad y oriunda de Medellín, ha dedicado gran parte de su vida a la industria de la moda. Con una trayectoria profesional iniciada a los 15 años como modelo, estudió Mercadeo antes de llegar a la final. Su victoria fue respaldada principalmente por su desempeño en la entrevista privada y por sus iniciativas sociales dirigidas a mujeres vulnerables, factores clave que la distinguieron ante el jurado oficial.

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El impacto del Instagram Face en los concursos

Inmediatamente después de anunciarse el resultado, surgió una controversia significativa en las redes sociales sobre la apariencia física de las ganadoras. Muchos usuarios señalaron una falta de diversidad fenotípica, argumentando que existe un prototipo repetitivo en los certámenes. Este debate se centra en la tendencia global conocida como Instagram Face, un ideal estético caracterizado por pómulos altos, labios voluminosos, piel porosa cero y nariz pequeña.

Este concepto, popularizado en 2019 por la periodista Jia Tolentino, describe cómo las aplicaciones de edición y la cirugía plástica están creando un rostro unificado. Los filtros de plataformas como Instagram y TikTok suavizan la piel y modifican las facciones de manera uniforme, creando un estándar que muchas aspirantes parecen emular o alcanzar mediante procedimientos médicos previos a las competencias.

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La presión estética y la realidad en Colombia

Colombia se encuentra en una posición destacada en cuanto a la aceptación de intervenciones corporales según datos recientes. La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) registró cerca de 459.360 procedimientos estéticos en el país durante 2025. De este total, 331.392 fueron cirugías invasivas, mientras que los tratamientos no quirúrgicos liderados por toxina botulínica y ácido hialurónico ganaron popularidad entre jóvenes menores de 30 años.

El uso extendido de estos tratamientos ha transformado la percepción de la belleza en la sociedad. Lo que anteriormente se asociaba con la mediana edad, como los rellenos faciales, ahora es común en la población joven. Esta normalización influye directamente en cómo se presentan las candidatas a los concursos, quienes utilizan estos procedimientos para ajustar sus rasgos a los cánones actuales de belleza digital.

Mecanismo de votación y posiciones del jurado

El proceso de selección para la corona 2026-2027 asignó el 80 por ciento de la calificación a un jurado compuesto por cuatro exseñoritas: Lina María Gaviria, Eileen Roca Torralvo, Natalia Navarro Galvis y Natalia Ochoa Calle. El restante 20 por ciento dependió de la votación pública mediante la plataforma 1VOTE, permitiendo a los seguidores influir en el resultado final a través de pagos digitales.

La virreina fue Sara Liseth Obregón Cortés, representante de Buenaventura, de 21 años y estudiante de Sociología en la Universidad del Pacífico. Obregón, quien en 2025 fuera Reina Nacional del Turismo, llegó a la final como una de las grandes favoritas. Su segundo lugar generó acusaciones de racismo y clasismo por parte de algunos seguidores, quienes cuestionaron por qué una mujer negra del Pacífico no alcanzó el primer puesto.

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Historial de ganadoras y diversidad futura

La lista de las últimas coronadas refleja una alternancia de regiones pero mantiene ciertas similitudes visuales percibidas por el público. Desde 2021, la corona ha pasado por Valentina Espinosa del Atlántico, Sofía Osío Luna del Atlántico, Catalina Duque Abréu de Antioquia, María Antonia Mosquera del Valle del Cauca, y ahora Verónica Hernández. Cada una posee historias únicas, pero la crítica persiste sobre la homogeneidad en los resultados.

La falta de diversidad racial en los primeros puestos también es un tema histórico. Desde la creación del concurso en 1934, solo dos mujeres afrodescendientes han ganado la corona principal: Vanessa Mendoza del Chocó en 2001 y Andrea Tovar en 2015. La discusión sobre si las reglas del juego cambian para reflejar la verdadera diversidad colombiana continúa siendo un punto central en el debate público sobre la identidad nacional y la representación en los medios.