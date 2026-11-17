Verónica Hernández Gómez representa a Antioquia como Señorita Colombia 2026-2027. Ganó en Cartagena el 16 de noviembre para competir en Miss International en Japón.

Verónica Hernández Gómez, la representante de Antioquia, se coronó como Señorita Colombia 2026-2027 durante la edición 72 del Concurso Nacional de Belleza. La histórica velada de elección y coronación se llevó a cabo el lunes 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, ubicado en la ciudad amurallada de Cartagena. La joven triunfo entre 26 participantes provenientes de diversos departamentos y regiones del país, consolidando así un momento clave en la vida cultural colombiana.

Detalles de la coronación en Cartagena

La nueva reina asume la representación oficial de Colombia en el certamen internacional Miss International, el cual se celebrará próximamente en Japón. La ceremonia inaugural comenzó con la interpretación del himno nacional, ejecutada por integrantes de la Armada Nacional, seguida de las palabras de bienvenida pronunciadas por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. La conducción del evento estuvo a cargo de las presentadoras Carolina Cruz y Andrea Tovar, quienes guiaron a la audiencia a través de las distintas etapas de la competencia.

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Durante la velada, las candidatas desfilaron con elegancia en las categorías de traje de gala y traje de baño. La programación también incluyó un emotivo homenaje musical dedicado a la reconocida artista Toto La Momposina, con presentaciones de las cantantes Adriana Lucía y Martina La Peligrosa. Tras los desfiles finales, se entregaron varios reconocimientos especiales y se anunció el corte hacia las 10 semifinalistas que continuarían en la disputa por los títulos principales.

Finales y posiciones del jurado oficial

El grupo de candidatas se redujo posteriormente a cinco finalistas: las representantes de Antioquia, Buenaventura, Valle del Cauca, Huila y Cauca. Estas cinco mujeres disputaron los puestos más importantes del concurso mediante una ronda de preguntas rigurosa. El jurado les solicitó dirigir un mensaje a los colombianos, invitándolos a sentirse orgullosos de su país y a reflexionar sobre temas centrales como la diversidad, el respeto, la tolerencia y la identidad nacional.

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Para definir los resultados finales, se tomó en cuenta la votación del público, la cual actuó como el quinto jurado y tuvo un peso del 20 % en el puntaje total. Tras esta evaluación, el jurado calificador estableció el siguiente cuadro de honor definitivo: Verónica Hernández Gómez de Antioquia como Señorita Colombia 2026-2027; Sara Liseth Obregón Cortés de Buenaventura como Virreina Nacional; Valentina Duque Estrada de Valle del Cauca como Primera Princesa; Lucero Zuluaga Rubiano de Huila como Segunda Princesa; y Etty Adriana Urresti Rivas de Cauca como Tercera Princesa.

Impacto de la identidad nacional en la victoria

La respuesta de Hernández durante la ronda de preguntas marcó uno de los momentos más destacados de la elección al abordar la construcción de la identidad. La representante de Antioquia habló sobre la importancia de reconocer las diferencias y formar una identidad nacional a partir de diversas voces. Invitó a los colombianos a amar sus diferencias, apoyarse mutuamente, escucharse y amarse unos a otros como base para una unión nacional sólida.