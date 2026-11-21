Verónica Orozco abandona MasterChef Celebrity tras la eliminación. Analizamos el plato de cazuela de frijoles, la controversia con la sal y las reacciones emotivas en el concurso.

Verónica Orozco se convirtió en la última participante eliminada de la competencia de cocina MasterChef Celebrity, marcando el fin de su trayectoria en la conocida televisión colombiana. La actriz, quien había logrado establecerse entre los diez finalistas del Top 10, tuvo que enfrentar un riguroso reto de eliminación que probó las habilidades culinarias adquiridas durante el programa.

Durante la sesión de degustación, el jurado evaluó varias preparaciones tradicionales colombianas realizadas por los concursantes restantes. Verónica Orozco recibió la tarea específica de cocinar una cazuela de fríjoles, mientras que sus competidores debían abordar platos como el mondongo, el sancocho bifásico y las costillas BBQ. Este contexto de alta presión definió la dinámica de la prueba, donde cada detalle técnico resultaba crucial para la supervivencia en el concurso.

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La Cazuela de Frijoles y Errores Técnicos

Al momento de evaluar el plato de Verónica Orozco, los chefs expertos reconocieron inicialmente aspectos positivos, destacando especialmente la calidad del sabor de los fríjoles como base de la preparación. No obstante, la crítica se centró en la falta de contundencia general del plato y en la omisión de acompañamientos esenciales, específicamente la ausencia de arroz y huevo, elementos que consideraron vitales para completar la estructura culinaria de la cazuela.

Uno de los puntos más debatidos durante la revisión fue el manejo de la sal. La chef Belén Alonso decidió añadir más condimento al plato de Verónica Orozco durante la degustación para demostrar cómo este cambio alteraba el perfil de sabor resultante. Verónica explicó que su hábito culinario usual implica cocinar con poca sal, por lo que consideró que la cantidad añadida por la jurado era excesiva para su gusto personal, aunque esta opinión no influyó en el veredicto final.

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Reacciones Emotivas y Despedida

La decisión final recayó en el jurado, quienes determinaron que, aunque no hubo errores graves que descalificaran a los concursantes, debían elegir a la persona menos convencida por su preparación. Como resultado, se confirmó la eliminación de Verónica Orozco. La noticia transformó inmediatamente el ambiente de la cocina, generando una fuerte reacción emocional en todos los presentes en el set del programa.

Verónica Orozno rompió en llanto al escuchar las palabras de despedida de los chefs y de sus compañeros de competencia. La presentadora Claudia Bahamón también mostró una reacción profunda de emotividad, sin poder contener sus lágrimas ante la partida de su compañera. Claudia Bahamón resaltó públicamente la amistad, la sencillez y la buena energía que Verónica Orozco aportó al grupo durante su permanencia en el concurso.

Impacto y Siguientes Pasos

Antes de abandonar definitivamente la competencia, los demás concursantes bajaron del balcón para abrazar a Verónica Orozco en un gesto de camaradería. La propia actriz reconoció que no deseaba salir en ese momento, pero afirmó sentirse feliz por haber alcanzado esta etapa avanzada y por todo lo aprendido durante su paso por el programa.

Verónica Orozco destacó que participar en MasterChef Celebrity representó un desafío profesional significativo después de varios años sintiéndose cómoda y establecida en su carrera artística. Con esta eliminación, el concurso pierde a una de sus participantes más reconocidas justo cuando la competencia ingresa en una fase cada vez más exigente, donde cualquier pequeño detalle puede resultar determinante para la salida de un concursante.