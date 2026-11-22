Max Verstappen conquista su séptimo Gran Premio en Las Vegas. Franco Colapinto termina sexto. George Russell comete error fatal y Lewis Hamilton sufre sanción.

El piloto neerlandés Max Verstappen, corriendo para el equipo Red Bull, se impuso la noche del sábado en el Gran Premio de Las Vegas. Esta victoria consolidó su segunda posición en la clasificación del Mundial de Fórmula 1. Por su parte, el argentino Franco Colapinto brilló al obtener un meritado sexto lugar en la carrera.

Detalles de la victoria y puntos

Verstappen prevaleció en una competencia que registró hasta 35 cambios en el liderato. El tetracampeón mundial superó por apenas 0,6 segundos al británico Lando Norris. Esta fue la victoria número 75 de su carrera y la tercera en Las Vegas en las cuatro ediciones de este evento.

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Mad Max reforzó su segunda posición general con 304 puntos. El británico Lewis Hamilton lidera el campeonato con 267 puntos. George Russell cayó a la cuarta posición con 264 puntos, los mismos que ostenta Norris.

Error de Russell y caos final

La carrera vio un choque del principal perseguidor, George Russell (Mercedes), a dos vueltas para el final. El británico intentó una maniobra arriesgada para arrebatarle el segundo lugar a su compañero Kimi Antonelli. Russell acabó en el noveno lugar después de este incidente.

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El italiano Kimi Antonelli, campeón anticipado del Mundial, también cayó del podio. Fue rebasado en la última vuelta por los McLaren del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri. Norris describió la prueba como la más caótica de la historia.

Impacto en la clasificación general

Los incidentes finales permitieron que Franco Colapinto igualara su mejor resultado. El piloto de Alpine logró este sexto lugar, que ya había conseguido en mayo en Canadá. Colapinto, decimosegundo en la clasificación con 35 puntos, terminó una racha de seis Grandes Premios en blanco.

El español Carlos Sainz (Williams) también fue figura. En su Gran Premio número 250, logró una enorme remontada desde el vigésimo puesto de salida hasta el octavo en la meta. La noche también mostró problemas para Ferrari con una sanción de 10 segundos a Hamilton.