El sargento retirado Héctor Bernal pide a Avianca permitir que Gladiador, su perro de 13 kilos, viaje en cabina. Su caso resalta derechos animales veteranos.

El sargento retirado del Ejército Nacional, Héctor Guillermo Bernal, ha intensificado su campaña pública para solicitar a la aeroliña Avianca una excepción formal que permita a su perro de apoyo emocional, Gladiador, viajar en la cabina del avión. Actualmente, el veterano se prepara para un viaje crucial a México, una ruta necesaria para continuar su trabajo humanitario de acompañamiento a víctimas del conflicto armado colombiano, un objetivo que se ve obstaculizado por las estrictas regulaciones de peso de la compañía aérea.

Breve Historia y Servicio Militar

La trayectoria de Héctor Bernal está profundamente marcada por su servicio ininterrumpido de más de 20 años dentro de las filas del Ejército Nacional de Colombia, donde sirvió con distincion hasta alcanzar el rango de sargento. Este largo período de compromiso militar estuvo marcado por eventos traumáticos que tuvieron consecuencias físicas y emocionales severas, incluyendo una herida de combate recibida específicamente en el año 2003, un incidente que lo mantuvo atrapado en la selva durante más de 12 horas en condiciones extremas de supervivencia.

Also read Egan Bernal seguirá en INEOS: el equipo confirmó la renovación del colombiano

Más allá de los riesgos inherentes a la vida militar y las secuelas de esa herida, la resiliencia de Bernal ha sido puesta a prueba por tragedias familiares devastadoras. El ex militar ha enfrentado el doloroso duelo por la pródida simultánea de sus tres hermanos, así como el fallecimiento de sus padres, eventos que exacerbó su lucha personal por la salud mental y requirieron una red de apoyo emocional robusta para su reconstrucción personal y profesional.

El Papel Fundamental de Gladiador

En medio de este panorama de adversidad y duelo, llegó hace exactamente seis años Gladiador, un perro certificado como de apoyo emocional, quien ha sido el pilar central en el proceso de recuperación psicológica de Héctor. Este vínculo ha transformado la vida del veterano, convirtiendo al canino en una fuente indispensable de tranquilidad y compañía constante, permitiéndole gestionar el estrés post-traumático y mantener su funcionalidad diaria.

Advertisement

Actualmente, Héctor utiliza su experiencia personal para apoyar a otras víctimas del conflicto armado, una labor humanitaria que requiere movilización constante. Sin embargo, la restricción de peso establecida por Avianca pone en riesgo la dinámica de este apoyo, ya que el transporte en bodega es considerado inapropiado para un animal que necesita estar cerca del cuerpo para cumplir su función terapéutica eficaz.

El Conflicto con Avianca y el Peso de 13 Kilos

La barrera administrativa actual surge de los requisitos sanitarios y de peso de Avianca, los cuales prohíben explícitamente que perros que superen los 10 kilos viajen en la cabina, una norma que entra en conflicto directo con el estado físico actual de Gladiador. El animal pesa aproximadamente 13 kilos en este momento, lo que lo sitúa fuera del límite permitido, a pesar de contar con toda la documentación necesaria, vacunas al día y su certificado oficial de perro de apoyo emocional que avala su estado de salud y servicio.

Llamado Público y Respuesta de Melisa Rodríguez

Héctor Bernal ha utilizado su cuenta de Instagram, @sargentohectorgbernal1, para documentar públicamente su situación y pedir directamente a la aeroliña que estudie la posibilidad de hacer una excepción humanitaria basada en las particularidades de su caso. Su mensaje enfatiza que no busca un trato preferencial, sino un reconocimiento a la necesidad vital de que Gladiador lo acompañe en la cabina para garantizar su bienestar durante el vuelo, una solicitud que ha resonado con la comunidad en línea.

Impulso de la Rescatista Melisa Rodríguez

Melisa Rodríguez, una rescatista independiente de animales que ha seguido el caso de cerca, ha lanzado un llamado urgente a la sociedad para ampliar la visibilidad de la historia de Héctor y acumular apoyo para su solicitud. Su intervención busca abrir un espacio de diálogo formal con la dirección de Avianca, argumentando que la situación debe ser revisada nuevamente bajo una perspectiva que valore el núdo terapéutico y las necesidades especiales de los veteranos de guerra.