VI Encuentro de Vigías del Patrimonio culturaliza el Atlántico

El departamento consolidó la protección de su herencia mediante el VI Encuentro Departamental de Vigías, fortaleciendo el voluntariado y la identidad cultural en Barranquilla y municipios.

La Gobernación del Atlántico ejecutó el VI Encuentro Departamental de Vigías del Patrimonio bajo la directriz de la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Este espacio integró a la Coordinación Departamental de Grupos de Vigías del Patrimonio para reconocer la labor de coordinadores y voluntarios. El evento buscó salvaguardar la memoria cultural del territorio atlanticense mediante el intercambio de experiencias.

Estrategia Nacional de Participación Ciudadana

El Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural es una estrategia liderada por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Su objetivo es promover la vinculación de comunidades en acciones de apropiación social para garantizar la sostenibilidad del patrimonio. Esta iniciativa se ampara en las leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008.

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En el Atlántico, el fortalecimiento de este programa recae en la Secretaría de Cultura y Patrimonio. El proceso es guiado por la arquitecta restauradora Blanca De la Puente Cárcamo, quien coordina desde 2008. Asimismo, el enlace nacional Yehoshua Sánchez Buelvas aporta la supervisión nacional para asegurar la coherencia de las estrategias implementadas.

Participación Académica y Cultural en el Evento

La jornada contó con la intervención de las cantadoras de los Semilleros de Vigías del Instituto Técnico Nacional de Comercio (Instenalco). También se realizó un conversatorio sobre gastronomía ancestral patrimonial dirigido por Bervith Andrade Quiroz de la Fundación Art Deco y el Centro de Interpretación Funcars del Caribe.

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Expertos como Helkin Núñez Cabarcas de Puerto Colombia y Arelys Castro Abad del Colectivo Vigías del Caribe compartieron sus perspectivas. El evento incluyó a Antonio Quiroz Narváez, coordinador de Vigías de Suan, y a Nohemí Miranda Bojanini, coordinadora del Grupo Eco Museo Histórico y Turístico de Candelaria.

La academia estuvo representada por los arquitectos Alfredo Otero Ortega, Henry Cabarcas Velásquez y Wilfredo Argüelles Alarcón. Fernando Ferrer Ferrer de los Vigías de la Academia de Historia de Soledad y José Serrano Fernández del Museo Arqueológico de Malambo (Muma) también asistieron para fortalecer el diálogo interinstitucional.

Impacto en la Identidad Cultural Atlanticense

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó el papel crucial de los grupos de Vigías del Patrimonio en la protección de la memoria cultural. Verano señaló que su labor voluntaria mantiene vivas las tradiciones, los saberes y las expresiones culturales de generación en generación.

Verónica Cantillo, secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, resaltó el significado de estos espacios para fortalecer el compromiso ciudadano. Cantillo afirmó que el reconocimiento a estos colectivos es fundamental para la salvaguardia del patrimonio, una tarea colectiva que requiere participación activa de la ciudadanía.