Viaducto de Guayabal de Síquima: Cerca del 98% de avance y listo para operación en 2026

La Gobernación de Cundinamarca anuncia que el viaducto de Guayabal de Síquima, una obra crucial para la movilidad regional, se encuentra en un 98% de avance. Se detallan los avances en la estructura principal, obras complementarias y accesos, con la vista puesta en su inauguración en el segundo semestre de 2026 tras las inspecciones finales.

La Gobernación de Cundinamarca , a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ( ICCU ), ha comunicado el estado actual del emblemático viaducto ubicado en el municipio de Guayabal de Síquima. Esta obra se erige como uno de los proyectos de ingeniería más significativos para potenciar la movilidad en todo el territorio cundinamarqués.

A la fecha, el proyecto ha alcanzado un impresionante avance cercano al 98%, situándose en su etapa final de rigurosas revisiones técnicas. El cronograma establecido apunta a que la infraestructura entre en operación oficial durante el segundo semestre del año 2026, marcando un hito importante para la región.

La estructura principal del viaducto, que es el corazón de este imponente proyecto, ha sido completamente construida. Esto abarca desde la cimentación profunda, las robustas pilas que soportan el peso, hasta la superestructura que conforma el tablero por donde circulará el tráfico, incluyendo la aplicación de los pavimentos finales. La culminación de estas fases esenciales asegura la integridad estructural y la funcionalidad básica del viaducto.

Además, el proyecto ha superado de manera satisfactoria todas las pruebas y chequeos requeridos en estas etapas críticas, validando la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para una obra de esta magnitud. La fase de pruebas y validación de la estructura principal ha sido completada exitosamente, lo que representa un avance considerable y un paso adelante hacia la entrega final del proyecto.

En lo que respecta a las obras complementarias, un componente fundamental para la seguridad y el correcto funcionamiento de la vía, el reporte técnico detalla que tanto el sistema hidráulico, encargado de la gestión del agua, como las estructuras de contención, vitales para la estabilidad del terreno circundante, se encuentran ya finalizadas. Estas intervenciones, aunque a menudo menos visibles, son cruciales para la durabilidad y el mantenimiento a largo plazo del viaducto.

En cuanto a los accesos, que conectan el viaducto con la red vial existente, el acceso en un sector ya concluyó de manera satisfactoria. En el sector opuesto, se están ejecutando los últimos detalles necesarios para la culminación integral del paso, asegurando una transición fluida y segura para los usuarios.

El contratista y la interventoría, entidades responsables de la ejecución y supervisión de la obra respectivamente, se encuentran inmersos en el desarrollo de las inspecciones finales de seguridad. El objetivo primordial de este seguimiento permanente y exhaustivo es garantizar que cada componente de la obra, desde los elementos estructurales más grandes hasta los detalles más pequeños, cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad antes de ser habilitado para el flujo vehicular. Este minucioso proceso de revisión y validación es una garantía para la seguridad de todos los futuros usuarios del viaducto de Guayabal de Síquima, reafirmando el compromiso de la Gobernación y el ICCU con la excelencia en la infraestructura pública.





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