Viajar a Brasil en 2026: guía completa para colombianos con requisitos, seguridad, destinos y consejos de internet

Guía definitiva para colombianos que planean viajar a Brasil en 2026. Incluye requisitos de visa, recomendaciones de seguridad, mejores épocas para visitar, destinos clave y opciones para tener internet sin roaming.

Brasil está experimentando un auge turístico significativo, con un aumento constante de visitantes procedentes de Europa y Latinoamérica. En los primeros meses de 2026, esta tendencia se ha mantenido, impulsada por la combinación única del país: playas icónicas, ciudades vibrantes y una diversidad cultural extraordinaria, además de requisitos de entrada accesibles para viajeros de la región.

Esta guía completa está dirigida a colombianos y ofrece toda la información esencial para planificar un viaje a Brasil, incluyendo documentación, consejos de seguridad, los destinos imperdibles y opciones para contar con internet sin necesidad de roaming. Los requisitos de visa varían según la nacionalidad. Para ciudadanos de países asociados al Mercosur, como Colombia, no se exige visa turística, lo que facilita el ingreso.

Sin embargo, es necesario presentar el pasaporte en vigor y, en algunos casos, comprobante de recursos económicos y itinerario de viaje. Para los argentinos, chilenos, paraguayos y uruguayos que ingresen por pasos fronterizos específicos como Uruguaiana o Foz do Iguazú, existe la posibilidad de realizar un trámite de entrada simplificado.

Además, se recomienda estar al tanto de las enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, zika y chikungunya. Aunque no hay vacunación obligatoria para turistas, es fundamental adoptar medidas preventivas: usar repelentes con DEET, vestir ropa de manga larga en horas de mayor actividad de mosquitos y, en lo posible, dormir bajo mosquitero, especialmente en zonas rurales o de selva. En cuanto a seguridad, Brasil es un destino muy popular, pero requiere precauciones, sobre todo en grandes urbes durante temporadas altas.

En Río de Janeiro y São Paulo, las áreas turísticas suelen ser seguras si se mantiene la vigilancia. Se aconseja evitar mostrar objetos de valor, usar cinturones de seguridad y no transitar de noche en zonas desconocidas. Contar con conexión a internet es vital para usar mapas, pedir transporte o comunicarse. Las opciones incluyen comprar una tarjeta SIM local en aeropuertos o tiendas de operadores como Vivo, Claro o TIM, que ofrecen planes de datos asequibles.

Otra alternativa son los servicios de eSIM, que permiten activar un plan de datos internacional sin cambiar la tarjeta física. También hay opciones de pocket WiFi, aunque son menos comunes. Es importante verificar la compatibilidad de tu teléfono con las bandas de red brasileñas. Brasil es un país de dimensiones continentales, con climas muy diversos.

La mejor época para visitar depende de la región. Para playas del sureste como Río de Janeiro o Florianópolis, el verano (diciembre a marzo) es ideal, con temperaturas altas y sol garantizado, aunque es temporada alta, con precios más caros y multitudes. Para la Amazonía, la temporada seca (junio a noviembre) facilita el trekking y la observación de fauna. El sur del país tiene inviernos frescos, por lo que si se busca playa, conviene ir en verano.

En el nordeste, el clima es cálido casi todo el año, con menos lluvias entre septiembre y marzo. Planificar con antelación permite conseguir mejores precios en vuelos y alojamiento





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