El gobierno colombiano condenó el carro bomba en Villavicencio el 23 de noviembre. Se busca a disidencias de las FARC por retaliación militar.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, emitió este martes un firme mensaje de condena tras el atentado con carro bomba que devastó la sede de la Gobernación del Meta en Villavicencio. Restrepo utilizó su cuenta en la plataforma X para expresar su rechazo total a lo que calificó como un acto cobarde y terrorista, asegurando que no habrá impunidad bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

Condena presidencial y gubernamental

El presidente Abelardo de la Espriella siguió la misma línea de discursos, reafirmando que el gobierno no se dejará intimidar ni negociará bajo el terror. Esta postura fue respaldada de manera inmediata por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien concluyó su pronunciamiento oficial con la misma determinación: no se permitirá la impunidad y no se retrocederá en la lucha contra la criminalidad organizada en la región llanera.

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Detonación y secuela de heridos

La explosión ocurrió sobre las 9:15 p. m. del lunes 23 de noviembre, cerca de la Plaza Los Libertadores, donde la onda expansiva destruyó fachadas y afectó negocios e inmuebles colindantes. Veintitrés personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales que entraron en aislamiento, entre ellas una menor de edad, dos vigilantes privados y uno de ellos celador de la Gobernación, con lesiones que van desde fracturas expuestas hasta traumatismos craneoencefálicos.

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Hipótesis de retaliación militar

Las autoridades investigan que el ataque podría ser una venganza de las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco, específicamente los frentes 28 y 39 del bloque Amazonas liderados por alias Antonio Medina. El móvil principal parece ser la ofensiva militar del fin de semana pasado, cuando la estructura 44 en Mapiripán fue bombardeada, resultando en la muerte de cinco presuntos integrantes y de alias El Churco.

Medidas de seguridad y recompensa

El ministro de Defensa, general Jorge Mora, declaró que el Estado no cederá ante las amenazas criminales y que se desplegaron capacidades operativas e inteligencia en la zona. Como medida de seguridad local, se restringió la circulación de motos con parrillero y se prohibió el vuelo de drones no autorizados, mientras se ofrece una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables.