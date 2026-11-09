Vicepresidente Restrepo exige investigación por presunta vigilancia a expresidentes

El vicepresidente José Manuel Restrepo denunció presuntos abusos de la DNI con micrófonos en vehículos de expresidentes. La Contraloría revisa contratos por 20.783 millones.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, ha exigido una investigación exhaustiva y inmediata tras la filtración de un informe reservado de la Dirección Nacional de Inteligencia. Este documento, elaborado en julio de 2026, revela la existencia de un plan secreto para instalar micrófonos y sistemas de geolocalización en los vehículos asignados a la protección de expresidentes y exvicepresidentes del país. La gravedad de estas acusaciones ha desencadenado una crisis institucional sin precedentes, ya que las acciones implicadas parecen buscar un control físico y digital sobre figuras políticas clave.

Las revelaciones han sido difundidas por el medio Noticias Caracol y confirman maniobras que podrían haber sido orquestadas para incidir en las elecciones presidenciales de Colombia. El informe de 26 páginas entrega un panorama alarmante sobre el presunto uso indebido de recursos y los procedimientos ejecutados durante el gobierno de Gustavo Petro. Restrepo calificó el hallazgo como un ataque directo a la democracia, señalando que el abuso y mal uso de la entidad pública en el periodo anterior deja numerosas dudas sobre los objetivos reales de dicha operación.

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Mecanismo de vigilancia a expresidentes

El texto detallado analiza en profundidad el impacto del Decreto 0563, una norma firmada el pasado 3 de junio, apenas dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial. Según se expone en el documento, esta disposición otorgó a la Dirección Nacional de Inteligencia participación directa en la distribución de automotores destinados a los esquemas de seguridad de exmandatarios. Esta participación habría abierto la puerta para que la agencia de inteligencia intervenga dichos vehículos mediante la instalación de equipos de rastreo y escucha, facilitando el monitoreo de los exmandatarios.

Dentro del expediente se menciona específicamente a Carlos Oyola, un presunto hacker que cuenta con orden de captura y que habría sido contratado por la DNI durante la gestión anterior. Las acusaciones señalan que el gobierno de Gustavo Petro habría protegido a esta figura controvertida, lo cual añade una capa de complejidad legal y política al escándalo. El informe sugiere que el manejo de estos recursos y la protección de personal vinculado a actividades ilegales forman parte de una red de operaciones no declaradas.

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Posición de expertos y exconsejeros

Juan Carlos Restrepo, exconsejero de Seguridad Nacional y antiguo inspector de la DNI, ha emitido un pronunciamiento contundente al respecto. Advierte que cualquier intervención de esta naturaleza en los vehículos de protección constituye una clara extralimitación de las funciones institucionales. Argumenta que, aunque es difícil determinar la intención exacta detrás de estos actos, es evidente que la agencia operó fuera del marco de competencias legalmente establecidas.

El exfuncionario sostiene que estas acciones se alejan por completo del campo de acción legítimo de la inteligencia colombiana. Su declaración refuerza la postura del vicepresidente de que estas maniobras representan una violación sistemática de los límites institucionales. La intervención técnica de vehículos de seguridad del Estado sin autorización judicial o operativa adecuada se considera una infracción grave que vulnera la separación de poderes y la integridad de los cargos públicos.

Consecuencias legales y revisión de contratos

Las revelaciones ya han generado una respuesta institucional inmediata por parte de los órganos de control. Este lunes 9 de noviembre, la Contraloría General de la Nación ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos vinculados a la DNI. La suma total de estos contratos asciende a cerca de 20.783 millones de pesos colombianos, cifras que aparecen detalladas en los documentos internos filtrados de la entidad. Esta medida busca transparentar los flujos financieros asociados a las operaciones de seguridad y vigilancia mencionadas.

El vicepresidente José Manuel Restrepo enfatizó que las revelaciones ameritan consecuencias legales inmediatas para los responsables. Exigió actuaciones tanto contra los responsables directos como indirectos de estas irregularidades. La insistencia en una investigación de fondo busca esclarecer no solo el uso de los recursos, sino también la estructura de mando que autorizó estas prácticas. La presión política se intensifica a medida que se hacen públicos los detalles sobre la posible manipulación electoral y la vigilancia de altos funcionarios del Estado.