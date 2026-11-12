Vicepresidente Restrepo impulsa ley fiscal ante el Congreso colombiano

José Manuel Restrepo y Miguel Gómez buscan aprobar la ley de rescate fiscal que exige recaudar 90 billones de pesos, enfrentando resistencia legislativa.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella intensifica su estrategia legislativa para aprobar la ley de rescate fiscal, un texto crucial que contiene un alto componente tributario y que ha generado incertidumbre entre los congresistas de las comisiones económicas a un año de las elecciones regionales de 2027.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, junto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, han iniciado una carrera contrarreloj para tender puentes con los parlamentarios. Este esfuerzo busca superar las contrapropuestas de los partidos políticos y asegurar la aprobación del texto este año, una prioridad marcada por las matemáticas fiscales que se manejan desde la Casa de Nariño.

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Técnica y política en la negociación legislativa

La cruzada del Ejecutivo está liderada técnicamente por el vicepresidente Restrepo, quien coordina las negociaciones con el apoyo directo del ministro de Hacienda. En el frente político, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, asume un rol activo para garantizar los votos necesarios. Adicionalmente, el viceministro general del Interior, Carlos Ramiro Chávarro, ya está coordinando encuentros y acercamientos con las bancadas parlamentarias para conocer sus propuestas detalladas.

Restrepo y Gómez mantienen una posición firme sobre la necesidad de escuchar el grueso de las propuestas de los partidos, aunque establecen una premisa clara: cualquier recorte en un área debe ir acompañado de una propuesta para llenar ese hueco fiscal. Este enfoque busca evitar déficits no contemplados en el cálculo inicial de los ingresos nacionales.

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Confrontación verbal y advertencias sobre la crisis

La estrategia utilizada por el Gobierno se describe como una combinación de zanahoria y garrote. En la mañana del 11 de noviembre, Restrepo lanzó dardos agresivos contra los congresistas, criticando su ánimo frente a la ley de ajuste fiscal. El vicepresidente afirmó que no se admiten pañitos de agua tibia ni juego de politiquería, destacando que el gobierno de Abelardo de la Espriella pone la cara y le habla de frente al país.

Restrepo advirtió explícitamente que, de no aprobarse el texto presentado ante el Congreso, las consecuencias podrían desatar una crisis fiscal severa. Insistió en que no se debe jugar a la política burda, pues ello impediría salir adelante. Señaló que el escenario actual mide la responsabilidad de quienes gobiernan tanto en el ejecutivo como en el legislativo, enfatizando que la viabilidad del plan depende de esta madurez política.

Reuniones técnicas y demandas de recaudo millonario

Tras las declaraciones contundentes, Restrepo estuvo reunido horas más tarde con varios congresistas de las comisiones económicas. En esta sesión estuvo acompañado por el ministro Gómez, el viceministro general de Hacienda, Andrés Ricardo Quevedo Caro, y el viceministro técnico, Juan Sebastián Betancur Mora. La reunión tuvo como objetivo explicar la urgencia y los detalles matemáticos del plan fiscal.

En el encuentro se socializó que el país debe recaudar 90 billones de pesos en cuatro años. Una porción crítica de esta cifra, equivalente a 47 billones de pesos, debe ser recaudada específicamente en 2027. Se dejó claro que el incumplimiento de esta meta específica provocaría que el país entrara en una crisis fiscal inmediata, lo cual añade presión al calendario legislativo.

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Asistencia parlamentaria y disputas por ponentes

La reunión contó con la presencia mayoritaria de congresistas de la cuarta comisión, incluyendo a Carlos Mario Farelo del Cambio Radical, quien actúa como ponente, así como a Carlos Meisel del Centro Democrático y Wilder Escobar del ASI. Solo un representante de la tercera comisión asistió, siendo el ponente conservador David Barguil.

Estrategia para ampliar la participación legislativa

La baja asistencia de los parlamentarios de la tercera comisión fue una muestra de protesta por la decisión de nombrar solo un ponente en cada comisión. Sin embargo, se conoce que dentro de las negociaciones en curso se espera que este número se amplíe para incluir un ponente por cada partido político. Este ajuste busca legitimar más las discusiones y facilitar la aprobación final del complejo paquete de medidas económicas requeridas para la estabilidad del estado.