Vicepresidente Restrepo presenta portafolio de inversión para Milagro Week

José Manuel Restrepo anunció interés de 700 inversionistas en Milagro Week para atraer 75 billones en proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento económico de Colombia.

El vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que más de 700 inversionistas internacionales han expresado su interés en participar en la primera edición de Milagro Week. Este encuentro se llevará a cabo en Nueva York entre el 16 y el 18 de noviembre, con el objetivo estratégico de presentar un portafolio de proyectos al sector financiero global.

Estrategia De Inversión Y Crecimiento Económico

La iniciativa busca atraer una inversión inicial de 75 billones de pesos, alineándose con las metas del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Esta apuesta financiera tiene como fin fundamental avanzar hacia un objetivo de crecimiento económico nacional del 6%. Restrepo destacó en su cuenta de X que la convocatoria ha tenido una recepción positiva, señalando la llegada con un portafolio consolidado diseñado para impulsar el empleo y el desarrollo regional.

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En el marco de esta estrategia, se evaluaron más de 130 proyectos preliminares. De esta amplia muestra, los especialistas han priorizado más de 70 iniciativas para ser presentadas directamente ante inversionistas internacionales. El portafolio de Milagro Week abarca sectores tradicionales de la economía colombiana, incluyendo transporte, agricultura, minería y energía. Además, integra apuestas innovadoras relacionadas con el turismo sostenible, el comercio y la infraestructura digital.

Aunque el alcance es amplio, la Ventanilla Única de Inversión (VUI) ha publicado oficialmente solo 12 proyectos hasta el momento. Entre estos, destacan cuatro iniciativas ferroviarias de gran magnitud que también fueron centrales en las discusiones durante el gobierno de Gustavo Petro. Estos proyectos enfrentan desafíos complejos relacionados con la financiación, la estructuración jurídica y la ejecución técnica.

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Desafíos En La Infraestructura Ferroviaria Nacional

La línea Villavicencio-Puerto Gaitán contempla la construcción de 193 kilómetros de vía para el transporte de carga y pasajeros. Esta iniciativa requiere una inversión de 16,6 billones bajo un esquema de asociación público-privada. La construcción está proyectada para tomar 36 meses, aunque enfrenta riesgos asociados a posibles retrasos en las licencias ambientales y la adquisición de predios.

El corredor Buenaventura-Palmira busca recuperar la conexión ferroviaria entre el puerto y el interior del país mediante 120 kilómetros de vía férrea. La inversión estimada para este proyecto es de 22 billones, con la meta de movilizar entre 500.000 y un millón de toneladas de carga anualmente. Su principal desafío actual consiste en asegurar el cierre financiero definitivo que permita materializar la operación.

Por su parte, el Tren del Pacífico cuenta con una inversión de referencia de 18 billones. Su propósito es conectar Buenaventura con el Corredor Férreo Central a través de una asociación público-privada. Aunque ya se contrató el estudio de prefactibilidad, el proyecto debe avanzar en su estructuración, obtener licencias y resolver procesos judiciales pendientes relacionados con el corredor existente.

El cuarto proyecto ferroviario es el Corredor Interoceánico Cúpica-Turbo, que contempla construir 198,6 kilómetros de vía entre Chocó y Antioquia. Esta infraestructura incluirá túneles y viaductos para conectar los océanos Pacífico y Atlántico. La inversión estimada asciende a 28 billones, pero aún están pendientes la definición de la prefactibilidad y la aprobación del cronograma de ejecución.

Oportunidades En Energía, Minería Y Agroindustria

En el sector energético, el Portafolio Renovable Caribe del Grupo Energético Colombiano propone la construcción de tres plantas solares y un parque eólico en la Costa Caribe. El conjunto tendrá una capacidad conjunta de 166 megavatios (MW) y requiere una inversión de 656.400 millones de pesos. Los proyectos solares están listos para construcción, con entrada en operación prevista entre 2027 y 2029, y se buscan 50 millones de dólares en capital.

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El Complejo GALTCO, ubicado en el Golfo de Morrosquillo, proyecta una planta de aluminio con capacidad para producir 540.000 toneladas anuales. Este proyecto industrial está respaldado por una granja solar de 900 MW y una central de ciclo combinado. Requiere entre 4.800 millones y 5.200 millones de dólares, pero debe garantizar el suministro de gas y avanzar en su estructuración técnica.

En el ámbito minero, el proyecto Guayabales en Caldas busca desarrollar una mina de oro y tungsteno con una inversión de 3,2 billones. Su potencial de producción se calcula entre 400.000 y 500.000 onzas anuales durante 20 años. La entrada en operación está prevista para 2030, siendo el principal reto obtener la licencia ambiental necesaria.

En agroindustria, Horizonte Azul proyecta cultivar arándanos en 1.000 hectáreas en Tolima. La primera etapa implica sembrar 300 hectáreas con una inversión de 227.000 millones de pesos. Las primeras siembras comenzarían en el segundo semestre de 2027, generando cerca de 2.100 empleos directos al alcanzar su madurez.

Finalmente, en servicios públicos, Cali concentra tres iniciativas destacadas. Una de ellas es una planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, con una inversión de 23,4 millones de dólares financiada completamente de manera privada. Estas diversas iniciativas componen el portafolio que busca transformar la economía regional e internacional durante la cumbre neoyorquina.